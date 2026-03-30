Khởi công 6 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách

Kiều Minh
(Baohatinh.vn) - Các công trình nhà ở khởi công trên địa bàn Hà Tĩnh là phần việc thiết thực chào mừng thành công cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp và chào mừng các sự kiện lớn của quê hương, đất nước.

Sáng 30/3, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức khởi công 6 công trình nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn các xã: Cẩm Hưng (2 nhà); Đồng Tiến, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Tùng Lộc (mỗi địa phương 1 nhà). Trong ảnh: Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Thị Việt Ánh trao biểu trưng hỗ trợ và dự lễ khởi công tại xã Cẩm Hưng.
Đây là những phần việc chào mừng thành công của cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026 – 2031 và Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026).
Mỗi căn nhà được hỗ trợ 70 triệu đồng, trích từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" và sự chung tay của các tổ chức đoàn thể, cộng đồng xã hội. Trong ảnh: Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và chính quyền địa phương khởi công nhà ở cho hộ nghèo ở các xã Kỳ Khang và Kỳ Hoa.
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội đối với công tác an sinh xã hội, góp phần giúp các hộ gia đình khó khăn ổn định cuộc sống. Trong ảnh: Lễ khởi công nhà ở tại xã Đồng Tiến và Tùng Lộc.
Dự kiến, đầu tháng 4/2026, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức khởi công hơn 200 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn có nhu cầu xây dựng nhà ở. Cùng với đó, MTTQ các cấp và các địa phương cũng tiếp tục kêu gọi nguồn lực để triển khai chương trình xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh.

