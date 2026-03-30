Khởi công 6 nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách

(Baohatinh.vn) - Các công trình nhà ở khởi công trên địa bàn Hà Tĩnh là phần việc thiết thực chào mừng thành công cuộc bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp và chào mừng các sự kiện lớn của quê hương, đất nước.
Mỗi căn nhà được hỗ trợ 70 triệu đồng, trích từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" và sự chung tay của các tổ chức đoàn thể, cộng đồng xã hội. Trong ảnh: Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và chính quyền địa phương khởi công nhà ở cho hộ nghèo ở các xã Kỳ Khang và Kỳ Hoa.
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội đối với công tác an sinh xã hội, góp phần giúp các hộ gia đình khó khăn ổn định cuộc sống. Trong ảnh: Lễ khởi công nhà ở tại xã Đồng Tiến và Tùng Lộc.
Những ngày cuối năm, khi không khí xuân đang lan tỏa khắp nơi, chương trình trao quà Tết cho công nhân, người lao động được tổ chức tại nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh, góp phần mang đến niềm vui và sự động viên thiết thực trước thềm năm mới.
Dù bận rộn với công việc những ngày cận Tết, song các đoàn viên, chiến sĩ công an vẫn dành thời gian thăm hỏi, sum vầy cùng các con nuôi, thân nhân liệt sỹ, đối tượng yếu thế với nhiều hoạt động thiết thực.
Bà Trần Thị Hải - Chủ tịch MTTQ xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) thông tin, địa phương đã kêu gọi được gần 2.400 suất quà trị giá gần 1,3 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người nghèo, trong đó, một số cụ cao niên đã mang tiền tiết kiệm trao tặng hoàn cảnh khó khăn.
Những món quà từ tuổi trẻ các cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Ngân hàng Chính sách xã hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cùng gia đình anh Quang Huy ở TP Hồ Chí Minh đã góp phần sẻ chia, lan tỏa yêu thương dịp tết Nguyên đán.
Chương trình “Xuân yêu thương – Tết sẻ chia” đã mang đến không khí ấm áp, thân tình, góp phần động viên tinh thần các cụ, các mẹ đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành và Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Đình Gia ân cần thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh.
Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thăm hỏi, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, trao quà cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh, góp phần sẻ chia, động viên các gia đình đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn.