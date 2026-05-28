Ngang nhiên dựng “khu du lịch” ven suối ở Sơn Kim 2

Sau Rào Àn, nhà sạp ven suối lại “tái xuất” ở Sơn Kim 2

Chính quyền xã Sơn Kim 1 đã đình chỉ các hoạt động du lịch tại khu vực suối Rào Àn sau thời gian hoạt động trái phép.



Sau khi các nhà sạp, dịch vụ du lịch tự phát tại khu vực suối Rào Àn (xã Sơn Kim 1) buộc phải dừng hoạt động do vi phạm quy định, dòng khách du lịch có nhu cầu dịch chuyển sang một điểm mới nằm ven suối khác. Nắm bắt điều này, một số người dân địa phương đã nhanh chóng dựng nhà sạp, tổ chức ăn uống, tắm suối, chèo SUP theo mô hình tương tự ở bãi bồi ven suối Lâm Nghiệp 3 (xã Sơn Kim 2), dù chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.

Có mặt tại bãi bồi ven suối Lâm Nghiệp 3, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh ghi nhận một tổ hợp công trình du lịch tự phát đang hình thành. Nhiều hạng mục đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng, số khác vẫn đang tiếp tục được hàn xì, lắp ráp, cải tạo.

Khu vực xây dựng các công trình để phục vụ du lịch ven suối Lâm Nghiệp 3.

Trên diện tích hàng nghìn mét vuông bãi bồi sát mép suối, hàng loạt nhà sạp khung sắt, mái lá được dựng san sát nhau, mỗi sạp rộng khoảng 8m². Ngoài khu vực phục vụ ăn uống, tại đây còn có một nhà điều hành bố trí khu vực bếp rộng khoảng 15m2.

Thời điểm phóng viên ghi nhận, khá đông người lớn và trẻ em tập trung tắm suối, ăn uống dưới các nhà sạp. Một số du khách mang theo dụng cụ vui chơi dưới nước; nhiều phương tiện dựng xung quanh khu vực ven đường dẫn vào bãi bồi.

Phương tiện biển kiểm soát ngoại tỉnh cùng người dân đến khu vực bãi bồi ven suối Lâm Nghiệp 3.

Trao đổi với phóng viên, người đàn ông tên Dương – tự nhận là chủ khu vực thừa nhận toàn bộ công trình do ông cùng người em tên Thiệp tự dựng lên khi chưa được cấp phép. Người này cho rằng mục đích ban đầu chỉ để anh em, bạn bè vui chơi nên mới triển khai làm một thời gian gần đây và tranh thủ “tận dụng” phong cảnh đẹp.

Tuy nhiên, trái với lời giải thích đó, hoạt động dịch vụ tại đây diễn ra khá công khai. Khi phóng viên tiếp cận các nhà sạp, một người phụ nữ nhanh chóng ra mời khách xuống tắm suối, ăn uống với “giá bình dân”. Nhiều món ăn được giới thiệu ngay tại chỗ, trong đó gà nướng có giá gần 400 nghìn đồng/con cùng các món phục vụ theo yêu cầu.

“Khoảng gần một tuần nay họ làm rầm rộ lắm, ngày nào cũng có người hàn sắt, dựng sạp, chở vật liệu vào đây. Dù đang hoàn thiện nhưng mấy hôm nay khách đến tắm suối, ăn uống cũng nhiều”, ông L.V.T – người dân xã Sơn Kim 2 cho biết.

Nhà sạp đang được hoàn thiện phục vụ du lịch ven suối Lâm Nghiệp 3.

Đáng chú ý, dù chưa được cấp phép kinh doanh nhưng khu vực này đã vận hành như một điểm du lịch sinh thái thu nhỏ với các hoạt động trải nghiệm, ăn uống, vui chơi dưới nước. Việc một khu vực bãi bồi ven suối bị chiếm dụng để dựng công trình phục vụ du lịch trái phép đang đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại địa phương. Không chỉ vậy, việc tổ chức ăn uống, vui chơi dưới suối khi chưa đảm bảo các điều kiện pháp lý còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về cháy nổ, đuối nước, vệ sinh an toàn thực phẩm và trách nhiệm quản lý nếu xảy ra sự cố.

Vẫn hoạt động sau biên bản đình chỉ

Sau khi ghi nhận thực trạng “khu du lịch” tự phát mọc trên bãi bồi ven suối, phóng viên đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND xã Sơn Kim 2 để làm rõ công tác quản lý, xử lý của địa phương đối với vụ việc này.

Biên bản kiểm tra hiện trường được viết tay cùng chữ ký của hộ dân tự ý xây dựng công trình và những người chứng kiến.

Lãnh đạo UBND xã Sơn Kim 2 cho biết, ngày 23/5/2026, Phòng Kinh tế UBND xã đã tiến hành kiểm tra hiện trạng khu vực nhà sạp ven suối sau khi nhận phản ánh từ người dân và có lập biên bản. Tuy nhiên, thay vì một hồ sơ xử lý bài bản, biên bản kiểm tra lại được lập bằng hình thức… viết tay.

Nội dung biên bản thể hiện, gia đình ông Phan Văn Thiệp (xã Sơn Kim 2) đã trực tiếp lắp dựng 10 nhà tranh ven suối, đồng thời còn 3 nhà khác đang trong quá trình hoàn thiện bằng vật liệu thép, tre. Qua kiểm tra, chính quyền địa phương xác định khu vực này không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Phóng viên làm việc với lãnh đạo UBND xã Sơn Kim 2 về vấn đề trên.

Theo lãnh đạo xã, phía gia đình ông Thiệp cùng một số hộ dân có đề nghị địa phương tạo điều kiện để phát triển kinh tế, khai thác du lịch ven suối. Tuy nhiên, UBND xã không chấp thuận và yêu cầu tháo dỡ toàn bộ công trình trước ngày 25/5/2026. Trường hợp không tự giác thực hiện sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

“Do làm gấp nên xã chỉ viết tay biên bản rồi yêu cầu hộ dân cam kết di dời theo đúng quy định”, ông Trần Quang Hoà – Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 2 lý giải.

Tuy nhiên, trái với yêu cầu tháo dỡ và cam kết di dời, ghi nhận thực tế của phóng viên vào ngày 27/5 cho thấy khu vực này vẫn hoạt động. Du khách đến tắm suối, ăn uống dưới các nhà sạp; trong khi một số hạng mục vẫn có nhân công hàn sắt, lắp ráp thêm phần khung bao quanh.

Chính quyền địa phương cần nghiêm túc xử lý theo quy định

Từ thực tế tại Rào Àn cho thấy, nếu buông lỏng quản lý, các điểm du lịch tự phát rất dễ tồn tại theo kiểu “việc đã rồi”. Vì vậy, với trường hợp tại Sơn Kim 2, chính quyền địa phương cần sớm kiểm tra, xử lý dứt điểm ngay từ đầu, gây khó khăn cho công tác quản lý về sau.