Bộ Công an gửi thư khen Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây chế tạo, mua bán vũ khí

Ngày 25/5/2026, Thượng tướng Phạm Thế Tùng – Thứ trưởng Bộ Công an đã có thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, biểu dương thành tích xuất sắc của lực lượng Công an Hà Tĩnh trong đấu tranh, triệt phá thành công đường dây hoạt động chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn.

Theo nội dung thư khen, thời gian qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với tội phạm về vũ khí. Qua đó, đã khởi tố 9 đối tượng, thu giữ 73 khẩu súng, 18 kg đạn chì cùng nhiều vật chứng liên quan. Kết quả điều tra xác định các đối tượng sử dụng máy móc để gia công, chế tạo linh kiện súng, đạn và lợi dụng không gian mạng để hoạt động mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Lãnh đạo Bộ Công an đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, dũng cảm của Công an tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là lực lượng an ninh trong thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; góp phần hạn chế hậu quả do tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây ra, giữ gìn an ninh, trật tự và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương thành tích của Công an tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời đề nghị tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thu hồi tối đa số vũ khí đã sản xuất, mua bán trái phép.

Sự ghi nhận, biểu dương của lãnh đạo Bộ Công an là nguồn động viên to lớn để Công an Hà Tĩnh tiếp tục phát huy thành tích, lập thêm nhiều chiến công, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.