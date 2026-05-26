7 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm bị xử phạt

(Baohatinh.vn) - Trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã xử phạt hành chính 7 cơ sở vi phạm các quy định với tổng số tiền trên 29,2 triệu đồng.
Sở Y tế Hà Tĩnh vừa ban hành kết luận kết quả kiểm tra liên ngành trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026.
Theo đó, từ ngày 6/5 đến hết ngày 15/5, đoàn liên ngành cấp tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại 52 cơ sở thực phẩm, bếp ăn bán trú trường học và làm việc với 11 ban chỉ đạo an toàn thực phẩm các xã, phường.
Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 7 cơ sở, trong đó, 2 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 1 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, 2 trường học có tổ chức bếp ăn bán trú. Tổng số tiền xử phạt trên 29,2 triệu đồng.
Các lỗi vi phạm được phát hiện chủ yếu như: kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; thức ăn có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; nơi chế biến, bảo quản có côn trùng gây hại xâm nhập; người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thực phẩm ăn ngay; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn.
