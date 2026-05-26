Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

Pháp luật đời sống

7 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm bị xử phạt

Phúc Quang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã xử phạt hành chính 7 cơ sở vi phạm các quy định với tổng số tiền trên 29,2 triệu đồng.

Sở Y tế Hà Tĩnh vừa ban hành kết luận kết quả kiểm tra liên ngành trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026.

Theo đó, từ ngày 6/5 đến hết ngày 15/5, đoàn liên ngành cấp tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại 52 cơ sở thực phẩm, bếp ăn bán trú trường học và làm việc với 11 ban chỉ đạo an toàn thực phẩm các xã, phường.

bqbht_br_da.jpg
Đoàn liên ngành cấp tỉnh xử phạt một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Qua kiểm tra, đoàn đã phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 7 cơ sở, trong đó, 2 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, 2 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 1 cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, 2 trường học có tổ chức bếp ăn bán trú. Tổng số tiền xử phạt trên 29,2 triệu đồng.

Các lỗi vi phạm được phát hiện chủ yếu như: kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; thức ăn có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập; nơi chế biến, bảo quản có côn trùng gây hại xâm nhập; người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thực phẩm ăn ngay; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn.

Tin liên quan

Tags:

#Hà Tĩnh xử phạt an toàn thực phẩm #Mất an toàn vệ sinh thực phẩm ở Hà Tĩnh #Ngành y tế Hà Tĩnh

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Cựu Trưởng khoa Dược tham gia đường dây ma túy xuyên quốc gia

Cựu Trưởng khoa Dược tham gia đường dây ma túy xuyên quốc gia

Phá đường dây ma túy "khủng", đến nay, lực lượng chức năng đã thu giữ 50,7 tấn caffeine, 6 xe ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động; phong tỏa, tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản ngân hàng; xác minh 7 tài sản bất động sản liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.
Hà Tĩnh ngăn chặn từ gốc tình trạng xe quá khổ, quá tải

Hà Tĩnh ngăn chặn từ gốc tình trạng xe quá khổ, quá tải

Công an Hà Tĩnh đã xác minh đầy đủ thông tin về ô tô tải tự đổ, xe sơ mi rơ moóc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên để ngăn chặn từ gốc tình trạng hoán cải phương tiện, chở quá khổ, quá tải... bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
Bỏ bắt buộc công chứng với 6 giao dịch

Bỏ bắt buộc công chứng với 6 giao dịch

Từ 1/1/2027, 6 loại giao dịch sẽ không còn bắt buộc phải công chứng theo các nghị định của Chính phủ, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng được thông qua chiều 23/4.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!