Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc

Sáng 29/4, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL). Hội nghị được kết nối trực tuyến với 34 điểm cầu tỉnh, thành phố và 3.321 điểm cầu cấp xã trong cả nước. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì hội nghị. Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rà soát hệ thống VBQPPL, từ đó yêu cầu các địa phương, đơn vị phải tập trung rà soát theo các tiêu chí cụ thể, chú trọng phát hiện các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp hoặc cản trở sự phát triển.

Bên cạnh đó, cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường tham vấn ý kiến của người dân, doanh nghiệp, các hiệp hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác các cơ sở dữ liệu để nâng cao chất lượng và hiệu quả rà soát.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nhiều nội dung trọng tâm như: hướng dẫn tổ chức thực hiện tổng rà soát hệ thống VBQPPL; hướng dẫn rà soát và đề xuất xử lý các văn bản liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân. Đồng thời, tập trung vào việc cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện hành nghề, đầu tư, kinh doanh và thủ tục hành chính bất hợp lý, giảm gánh nặng chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Việc tổng rà soát nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện thực trạng hệ thống VBQPPL, từ đó đề xuất các giải pháp xử lý tổng thể những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn do quy định pháp luật. Thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng để hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm bảo đảm đơn giản, thống nhất, đồng bộ, khả thi; khơi thông mọi nguồn lực, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, mở đường cho kiến tạo phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi các vấn đề bất cập trong quá trình triển khai thực hiện rà soát các VBQPPL, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể giúp đội ngũ làm công tác rà soát nắm vững những quy định, yêu cầu mới, qua đó nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức về vai trò, vị trí và ý nghĩa của công tác rà soát VBQPPL trong giai đoạn hiện nay.