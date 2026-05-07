Xử phạt 12,5 triệu đồng đối với 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Trong ngày đầu ra quân kiểm tra an toàn thực phẩm nhân “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, đoàn kiểm tra liên ngành đã xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với cơ sở Phở Dê Ba Định (đường Sử Hy Nhan, phường Thành Sen) do kinh doanh dịch vụ ăn uống khi chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành xử phạt cơ sở kinh doanh tại phường Thành Sen.

Theo kế hoạch, từ ngày 6/5 đến hết ngày 15/5, các đoàn liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra 42 bếp ăn bán trú tại các trường học; đồng thời làm việc với 11 ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm cấp xã/phường và kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; điều kiện đảm bảo trong các khâu sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản và vận chuyển; nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng và chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, đoàn cũng kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn, điều kiện nước sạch phục vụ chế biến và rà soát các hồ sơ, thủ tục liên quan.

Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú Trường Mầm non 1 thị trấn Thạch Hà (xã Thạch Hà).

Thông qua đợt kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm.