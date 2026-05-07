Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

Pháp luật đời sống

Xử phạt 12,5 triệu đồng đối với 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

Phan Cúc - Quang Thắng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Một cơ sở tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bị xử phạt 12,5 triệu đồng do kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Trong ngày đầu ra quân kiểm tra an toàn thực phẩm nhân “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, đoàn kiểm tra liên ngành đã xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với cơ sở Phở Dê Ba Định (đường Sử Hy Nhan, phường Thành Sen) do kinh doanh dịch vụ ăn uống khi chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

bqbht_br_l1.jpg
Đoàn kiểm tra liên ngành xử phạt cơ sở kinh doanh tại phường Thành Sen.

Theo kế hoạch, từ ngày 6/5 đến hết ngày 15/5, các đoàn liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra 42 bếp ăn bán trú tại các trường học; đồng thời làm việc với 11 ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm cấp xã/phường và kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; điều kiện đảm bảo trong các khâu sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản và vận chuyển; nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng và chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, đoàn cũng kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn, điều kiện nước sạch phục vụ chế biến và rà soát các hồ sơ, thủ tục liên quan.

bqbht_br_l2.jpg
Đoàn kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú Trường Mầm non 1 thị trấn Thạch Hà (xã Thạch Hà).

Thông qua đợt kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm.

Tin liên quan

Tags:

#Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm #an toàn vệ sinh thực phẩm #Tháng an toàn vệ sinh thực phẩm #Sở Y tế

Chủ đề An toàn vệ sinh thực phẩm

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hà Tĩnh ngăn chặn từ gốc tình trạng xe quá khổ, quá tải

Hà Tĩnh ngăn chặn từ gốc tình trạng xe quá khổ, quá tải

Công an Hà Tĩnh đã xác minh đầy đủ thông tin về ô tô tải tự đổ, xe sơ mi rơ moóc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên để ngăn chặn từ gốc tình trạng hoán cải phương tiện, chở quá khổ, quá tải... bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
Bỏ bắt buộc công chứng với 6 giao dịch

Bỏ bắt buộc công chứng với 6 giao dịch

Từ 1/1/2027, 6 loại giao dịch sẽ không còn bắt buộc phải công chứng theo các nghị định của Chính phủ, theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng được thông qua chiều 23/4.
Đề xuất công an được xử phạt vi phạm hành chính về xổ số tới 100 triệu đồng

Đề xuất công an được xử phạt vi phạm hành chính về xổ số tới 100 triệu đồng

Bộ Tài chính đề nghị chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo hành vi vi phạm hành chính về xổ số. Trưởng công an cấp xã có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.