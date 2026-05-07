Xử phạt 12,5 triệu đồng đối với 1 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

(Baohatinh.vn) - Một cơ sở tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bị xử phạt 12,5 triệu đồng do kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Trong ngày đầu ra quân kiểm tra an toàn thực phẩm nhân “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, đoàn kiểm tra liên ngành đã xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng đối với cơ sở Phở Dê Ba Định (đường Sử Hy Nhan, phường Thành Sen) do kinh doanh dịch vụ ăn uống khi chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Theo kế hoạch, từ ngày 6/5 đến hết ngày 15/5, các đoàn liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra 42 bếp ăn bán trú tại các trường học; đồng thời làm việc với 11 ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm cấp xã/phường và kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.
Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; điều kiện đảm bảo trong các khâu sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản và vận chuyển; nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng và chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, đoàn cũng kiểm tra việc lưu mẫu thức ăn, điều kiện nước sạch phục vụ chế biến và rà soát các hồ sơ, thủ tục liên quan.
Thông qua đợt kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm.
Công an Hà Tĩnh đã xác minh đầy đủ thông tin về ô tô tải tự đổ, xe sơ mi rơ moóc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên để ngăn chặn từ gốc tình trạng hoán cải phương tiện, chở quá khổ, quá tải... bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
Bộ Tài chính đề nghị chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo hành vi vi phạm hành chính về xổ số. Trưởng công an cấp xã có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.
Kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) và 30/4, 1/5 đã cận kề, do đó, công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu, điểm du lịch tại Hà Tĩnh đang được siết chặt nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.
Công an Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tăng tốc cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho hơn 234.000 trẻ từ 6 đến dưới 14 tuổi, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trong thời gian cao điểm.
Phiên tòa xét xử 117 bị cáo trong đường dây tội phạm tại Hà Tĩnh không chỉ làm rõ phương thức hoạt động tinh vi của các đối tượng mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý, tuyên truyền pháp luật và những hệ lụy xã hội phía sau các “công ty” lừa đảo xuyên biên giới.
Từ đầu năm 2026 lại nay, Hà Tĩnh xẩy ra 20 vụ cháy, trong đó có 12 vụ do sự cố về điện. Tình trạng này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là trong mùa cao điểm nắng nóng.