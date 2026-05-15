Chủ động phòng ngừa vi phạm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) hướng dẫn cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú chấp hành các quy định, điều kiện về ANTT. (Ảnh chụp tại phường Thành Sen).

Thành Sen là địa bàn trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của tỉnh, với quy mô dân số gần 90.000 nhân khẩu thường trú, hơn 4.600 nhân khẩu tạm trú và có 100 cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (ANTT). Trong đó, các ngành nghề như: massage, lưu trú, karaoke, cầm đồ... luôn tiềm ẩn phát sinh các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. Qua công tác kiểm tra, Công an phường đã phát hiện một số cơ sở còn thiếu sót trong công tác quản lý, để xảy ra các hành vi vi phạm như: thực hiện việc khai báo lưu trú không đầy đủ, lưu trữ thông tin khách hàng đến cầm cố không đầy đủ, chậm báo cáo định kỳ, hoạt động quá giờ quy định...

“Để phòng ngừa các yếu tố phát sinh phức tạp về ANTT, đơn vị thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở chấp hành quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các cơ sở có vi phạm. Đồng thời, chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm siết chặt quản lý, ngăn ngừa vi phạm, góp phần xây dựng một môi trường kinh doanh an toàn, văn minh...”, Trung tá Hồ Văn Phương - Phó Trưởng Công an phường Thành Sen cho biết.

Công an xã Cẩm Xuyên hướng dẫn chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ in ấn ký cam kết về đảm bảo ANTT.

Trên địa bàn xã Cẩm Xuyên hiện có 19 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, trong đó chủ yếu tập trung ở những ngành nghề: lưu trú, karaoke, cầm đồ... Do đó, để phòng ngừa các vụ việc phức tạp phát sinh trong quá trình hoạt động của các cơ sở này, Công an xã Cẩm Xuyên cắt cử cán bộ phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở thường xuyên bám sát địa bàn, tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và xử lý vi phạm.

Thiếu tá Nguyễn Hoài Nam – Phó Trưởng Công an xã Cẩm Xuyên chia sẻ: “Việc làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn giúp lực lượng Công an chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm; đồng thời phân loại các cơ sở kinh doanh có điều kiện để áp dụng biện pháp quản lý phù hợp”.

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH tuyên truyền, nhắc nhở cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú (phường Thành Sen) chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo ANTT.

Trung tá Trần Thanh Liêm – Phó Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an Hà Tĩnh) cho biết, toàn tỉnh hiện có 762 cơ sở ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT (thuộc 14 lĩnh vực); trong đó có 241 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, 160 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, 144 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, 27 cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp, 28 cơ sở kinh doanh ngành nghề sử dụng vật liệu nổ công nghiệp...

Nhằm phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ phát sinh phức tạp về ANTT tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH và công an cấp xã thường xuyên bám sát địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.

Đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại đối tượng lợi dụng hoạt động của các cơ sở để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán dâm, đánh bạc, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… Cùng với đó, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.