Phổ biến giáo dục pháp luật cho doanh nghiệp, người lao động tại KKT Vũng Áng

Quỳnh Sơn
(Baohatinh.vn) - Hội nghị tuyên truyền pháp luật được tổ chức tại KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh) nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật tại doanh nghiệp.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 21/5, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Ban Quản lý KKT tỉnh, Sở Tư pháp và Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2026 cho doanh nghiệp và người lao động tại KKT Vũng Áng.

Ông Nguyễn Thế Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt những điểm mới của Luật Công đoàn năm 2024, Bộ luật Lao động năm 2019; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở, qua đó kịp thời tháo gỡ, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật tại doanh nghiệp.

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh phổ biến các chính sách mới tại hội nghị.

Năm 2026 tiếp tục là năm triển khai nhiều chủ trương, chính sách mới liên quan trực tiếp đến người lao động và doanh nghiệp, đòi hỏi đội ngũ cán bộ công đoàn, cán bộ phụ trách nhân sự, lao động, tiền lương, bảo hiểm tại doanh nghiệp phải thường xuyên cập nhật, nghiên cứu và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ công đoàn và cán bộ doanh nghiệp được trang bị, cập nhật thêm kiến thức pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong chấp hành các quy định của pháp luật. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp giữa doanh nghiệp với tổ chức công đoàn trong chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

