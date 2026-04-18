Bắt 2 đối tượng vận chuyển gần 2 kg ma túy đá tại biên giới Hà Tĩnh

Vào khoảng 11h10 ngày 12/4, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) đồng chủ trì, phối hợp bắt giữ Nguyễn Trung Hiếu (SN 1988, trú xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị) khi đang mang theo túi hàng nghi chứa chất cấm.

Đối tượng Nguyễn Trung Hiếu cùng tang vật gần 2 kg ma túy đá bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước đó, tại km 82, quốc lộ 8 (thuộc xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh), Hiếu xuống từ xe ô tô BKS 73A-171.69, lấy một túi ni lông màu đen bên đường rồi tiếp tục di chuyển. Khi đến km 73, quốc lộ 8, phát hiện lực lượng chức năng truy đuổi, đối tượng ném túi hàng qua hộ lan và bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị khống chế.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 túi ni lông chứa chất ma túy loại Methamphetamine, tổng khối lượng gần 2 kg.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng đánh án phối hợp với Công an xã Đồng Lê, tỉnh Quảng Trị bắt giữ thêm đối tượng Mai Văn Quân (SN 1988, trú xã Đồng Lê). Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận đã nhận vận chuyển số ma túy trên từ một người lạ để lấy tiền công 20 triệu đồng.

Tang vật vụ án.

Vụ việc nằm trong kế hoạch đấu tranh chuyên án ma túy do Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc xác lập.

Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo quy định tại Khoản 4, Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015.