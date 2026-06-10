Hàng trăm cảnh sát bắt hơn 400 người trong chuyên án ma túy

Ngày 10/6, Bộ Công an cho biết Chuyên án 126N cũng thu giữ gần 90 kg ma túy tổng hợp, 6.386 viên thuốc lắc, 19 bánh heroin, 416 gói ma túy dạng "nước vui", lượng lớn khí N2O (bóng cười), 7 khẩu súng, 35 viên đạn, 16 ôtô cùng gần 4,5 tỷ đồng tiền mặt.

Lực lượng tham gia chuyên án gồm Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan và công an 11 tỉnh, thành.

Một nghi can trong đường dây ma túy. Ảnh: Bộ Công an

Kế hoạch phá án được chuẩn bị từ nhiều tháng

Trước đó, C04 phát hiện đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam hoạt động có tổ chức, khép kín. Các nghi phạm liên lạc qua mạng xã hội mã hóa, thường xuyên thay đổi số điện thoại, chia nhỏ từng khâu vận chuyển qua nhiều trung gian nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Từ các tài liệu thu thập được, C04 xác lập Chuyên án 126N để đấu tranh triệt phá.

Sau thời gian dài theo dõi, ngày 15/4, lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ ba mắt xích chủ chốt tại hai địa điểm khác nhau, đồng thời triển khai nhiều mũi công tác tại 11 tỉnh, thành để khống chế các nghi phạm còn lại.

Ban chuyên án cho biết phương án phá án được xây dựng kỹ lưỡng, bố trí chốt chặn tại nhiều tuyến giao thông trọng điểm và chuẩn bị sẵn các tình huống đối phó nếu các nghi phạm chống trả. Chỉ trong đợt đầu, 119 người bị bắt giữ.

Những nghi can bị bắt. Ảnh: Bộ Công an

Đường dây khép kín, nhiều nghi phạm có tiền án

Cơ quan điều tra đánh giá đây là tổ chức tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, khép kín và manh động. Nhiều thành viên có tiền án, tiền sự, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng khi bị truy bắt.

Nhóm này còn lợi dụng công nghệ cao, tài khoản ngân hàng, ví điện tử để điều hành từ xa và sử dụng các tuyến biên giới phức tạp để đưa ma túy vào nội địa.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Ban chuyên án đã nâng tổng số người bị bắt trong giai đoạn một lên 403 người.

Tang vật được băng tội phạm cất giấu. Ảnh: Bộ Công an

Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 45 vụ án với 230 bị can, xử phạt hành chính 114 người và đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người còn lại để xử lý theo quy định.

Với kết quả bóc gỡ toàn bộ đường dây, ngày 19/5, Thủ tướng đã gửi thư khen 9 đơn vị tham gia phá án. Bộ Công an cũng khen thưởng 35 tập thể có thành tích xuất sắc trong chuyên án.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Công an, trao thư khen cho lực lượng phá án, trưa 10/6. Ảnh: Quốc Thắng