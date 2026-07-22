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Hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ SJC

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can trong Chuyên án 268V để điều tra về tội buôn lậu kim cương trên địa bàn tỉnh và các địa phương liên quan.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, các bị can vừa bị khởi tố gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (sinh năm 1994), trú tại phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công (sinh năm 1975), trú tại phường Hạnh Thông, TP. Hồ Chí Minh; Trần Hữu Thanh Quân (sinh năm 1994), trú tại phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh và Hoàng Trung Bắc (sinh năm 1992), trú tại phường Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh khởi tố bị can.

Theo tài liệu điều tra, bà Lê Thúy Hằng khi đó là Tổng Giám đốc SJC (người vừa bị tuyên án 22 năm tù vào năm 2026 về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ) đã chỉ đạo cấp dưới là Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông.

Phạm Thị Hồng Duyên là người trực tiếp liên hệ đặt hàng và tiếp nhận nguồn kim cương nhập lậu. Sau khi hàng được vận chuyển về Việt Nam, Trần Công thực hiện việc bán số kim cương này cho Công ty SJC; còn Trần Hữu Thanh Quân và Hoàng Trung Bắc là những người trực tiếp giao số kim cương nhập lậu cho Công ty SJC.

Để che giấu nguồn gốc hàng hóa, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Phạm Thị Hồng Duyên đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để nhập vào hệ thống quản lý của Công ty SJC dưới hình thức thu mua lại kim cương từ khách hàng cá nhân. Bằng thủ đoạn này, số kim cương nhập lậu được hợp thức hóa về hồ sơ trước khi đưa vào kinh doanh.

Sau khi được hợp thức hóa trên hệ thống quản lý, toàn bộ số kim cương nhập lậu tiếp tục được đưa đến Công ty Rồng Vàng SJC (là đơn vị kiểm định của Công ty SJC) để kiểm định trước khi nhập kho và phân phối ra thị trường. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng chia nhỏ số lượng kim cương trong từng lần kiểm định nhằm hợp thức hóa hồ sơ, tạo vỏ bọc hợp pháp cho số hàng hóa nhập lậu.

Quá trình mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng. Lời khai của các đối tượng cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được bước đầu xác định, trong thời gian từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã buôn lậu khoảng 3.400 viên kim cương, tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng, đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ đường dây buôn lậu, truy bắt các đối tượng liên quan, thu hồi triệt để hàng hóa vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

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#buôn lậu #buôn lậu kim cương

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