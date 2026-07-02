Giám đốc PNJ-LAP tiếp tay đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình mở rộng chuyên án đấu tranh với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu hàng hóa là trang sức, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bóc gỡ thành công một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.

Ngày 2/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 22 bị can tham gia đường dây buôn lậu với các vai trò khác nhau như vận chuyển, tiêu thụ, kinh doanh kim cương nhập lậu. Quá trình khám xét, lực lượng công an thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, chứng từ, dữ liệu điện tử và vật chứng phục vụ công tác điều tra.

Lần theo từng mắt xích, bóc gỡ đường dây buôn lậu quy mô lớn

Theo cơ quan điều tra, kết quả trên là thành quả của quá trình kiên trì mở rộng chuyên án, tập trung rà soát từng đầu mối cung ứng, vận chuyển và tiêu thụ kim cương nhập lậu. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã dựng lại toàn bộ phương thức hoạt động của đường dây, xác định rõ vai trò của từng đối tượng trong từng công đoạn.

Ban chuyên án kiểm tra tang vật liên quan.

Quá trình điều tra cho thấy, đây là đường dây buôn lậu có tổ chức chặt chẽ, hoạt động xuyên quốc gia với sự điều hành trực tiếp từ nước ngoài. Các đối tượng cầm đầu đều là người Ấn Độ, sinh sống và làm việc chủ yếu tại Hong Kong (Trung Quốc). Từ Ấn Độ, kim cương được thu gom rồi vận chuyển đến Hong Kong để tập kết trước khi đưa trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.

Nhằm đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng xây dựng quy trình hoạt động nhiều tầng nấc, phân công nhiệm vụ độc lập cho từng thành viên. Mỗi người chỉ đảm nhận một khâu riêng biệt như nhận hàng, vận chuyển, phân phối, quản lý tiền hoặc điều hành hoạt động, qua đó hạn chế việc lộ toàn bộ đường dây nếu một mắt xích bị phát hiện.

Hiện nay Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố 22 bị can về tội buôn lậu.

Cơ quan điều tra xác định Abhishek Deepak Patel (SN 1994, quốc tịch Ấn Độ) giữ vai trò quản lý hàng hóa và dòng tiền của đường dây tại Việt Nam. Trịnh Quang Chung (SN 1984), trú tại phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai, là người trực tiếp nhận kim cương tại Hong Kong rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.

Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (SN 2005), trú tại phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh, tiếp nhận kim cương từ Chung, sau đó tổ chức vận chuyển và phân phối đến các đầu mối tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh, An Giang và TP Hà Nội. Trong khi đó, Trần Thị Hằng (SN 1985), trú tại phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh, là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương để tiếp tục cung cấp cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Trịnh Quang Chung.

Sau thời gian dài thu thập chứng cứ, ngày 20/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh đồng loạt triển khai các biện pháp tố tụng, bắt giữ 22 đối tượng liên quan; khám xét 20 địa điểm là nơi ở và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý của các đối tượng.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch, thiết bị lưu trữ thông tin và nhiều vật chứng quan trọng phục vụ công tác điều tra.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ. Tổng doanh thu từ số kim cương đã bán ra thị trường được ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can về hành vi buôn lậu, tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Làm giả giấy kiểm định để hợp thức hóa kim cương nhập lậu

Một tình tiết đặc biệt đáng chú ý trong vụ án là cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của Đặng Ngọc Thảo (SN 1974), trú tại phường Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB), đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.

Từ năm 2024 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù là người đứng đầu một đơn vị giám định đá quý có uy tín trên thị trường, Thảo đã lợi dụng kiến thức chuyên môn để tiếp tay cho hoạt động buôn lậu.

Cụ thể, Thảo đã câu kết với các đối tượng trong đường dây để mua những viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy kiểm định GIA nên được bán với giá thấp. Sau đó, Thảo trực tiếp mài bỏ mã số GIA được khắc trên viên kim cương, thực hiện khắc mã số mới theo hệ thống của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới nhằm hợp thức hóa nguồn gốc, nâng giá trị thương mại của sản phẩm trước khi bán ra thị trường thu lợi bất chính.

Tổng doanh thu từ số kim cương đã bán ra thị trường được ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, giấy chứng nhận kiểm định là căn cứ quan trọng quyết định giá trị thương mại của kim cương, đồng thời tạo niềm tin đối với người tiêu dùng. Trong khi đó, PNJ-LAB là đơn vị giám định độc lập, theo quy định không được trực tiếp kinh doanh các sản phẩm do mình kiểm định.

Hành vi Đặng Ngọc Thảo lợi dụng chức vụ, chuyên môn để tham gia hợp thức hóa kim cương nhập lậu không chỉ tiếp tay cho hoạt động buôn lậu mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của đơn vị giám định, gây tổn hại niềm tin của khách hàng đối với thị trường kim cương trong nước.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, việc triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia là kết quả của quá trình đấu tranh kiên trì, chủ động mở rộng điều tra từ vụ án ban đầu; đồng thời thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Công an tỉnh Thanh Hóa với các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương trong đấu tranh với tội phạm kinh tế có yếu tố xuyên biên giới.