Bắt giám đốc công ty Mekolor, doanh nghiệp từng đề xuất 100 tỉ USD làm đường sắt cao tốc Bắc Nam

Công an đọc lệnh bắt Võ Xuân Trường, Giám đốc Công ty Mekolor - Ảnh: CACC

Ông Võ Xuân Trường là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, Công ty cổ phần Mekolor (địa chỉ tại TP Cần Thơ), bị khởi tố về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Ông Võ Xuân Trường là lãnh đạo Công ty cổ phần Mekolor, từng được biết đến là doanh nghiệp gây chú ý với đề xuất đầu tư 100 tỉ USD làm đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, vào năm 2021, Công ty cổ phần Mekolor do Võ Xuân Trường làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật đã mở tài khoản tại Ngân hàng Vietinbank (Chi nhánh Cần Thơ).

Sau đó, Mekolor cung cấp cho Vietinbank Chi nhánh Cần Thơ bộ hồ sơ chuyển 10 tỉ Euro từ đối tác là Công ty Immobilien Partner GmbH (Đức) về tài khoản Công ty cổ phần Mekolor - thông qua Ngân hàng Deutsche bank (Đức). Chuyển theo điện thanh toán (MT103) và điện tra soát (MT199) vào ngày 22/6/2021 để Vietinbank thực hiện thủ tục nhận và chuyển số tiền trên vào tài khoản của Công ty cổ phần Mekolor.

Sau đó, phía Ngân hàng Vietinbank đã thực hiện tra soát nhưng không ghi nhận điện chuyển tiền như phía Công ty cổ phần Mekolor cung cấp, đồng thời cảnh báo khách hàng về dấu hiệu tài liệu giả mạo. Ngân hàng và các cơ quan chức năng thông tin về nguy cơ bị lừa đảo.

Tuy nhiên phía Công ty cổ phần Mekolor không tin, mà còn gửi đơn kiện lên Tòa án Trọng tài quốc tế (ICC), cho rằng Vietinbank với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chiếm đoạt và sử dụng số tiền 10 tỉ Euro nói trên.

Sau đó, ông Võ Xuân Trường cùng một số cá nhân, tổ chức có liên quan cố tình đăng tải thông tin sai sự thật trên lên nhiều website quốc tế, mạng xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hoạt động của các cơ quan nhà nước, cùng hệ thống ngân hàng.

Ông này đã bị Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ ra Quyết định xử phạt hành chính về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Tuy nhiên, sau đó ông Võ Xuân Trường tiếp tục sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook "Philip Vo", đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết chứa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra đã đồng loạt tiến hành khám xét nơi ở của Võ Xuân Trường tại TP HCM và trụ sở Công ty Cổ phần Mekolor (đường Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ).

Quá trình khám xét tại các địa điểm này, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan trực tiếp đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.