Mượn xe máy do bạn trộm được, đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài

(Baohatinh.vn) - Nguyễn Duy Khánh (SN 1991, trú xã Sơn Tây, Hà Tĩnh) đã mượn chiếc xe máy do bạn mình lấy trộm của người khác, mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài rồi bỏ trốn khỏi địa phương.
Theo kết quả điều tra, ngày 4/12/2024, Lê Tiến Dũng (SN 1992, trú xã Sơn Tây) - đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, đã lấy trộm xe mô tô của ông N.B.T, trú tại thị trấn Thạch Hà (cũ), sau đó đưa về cất giữ tại xã Sơn Tây.
Ngày 5/12/2024, Nguyễn Duy Khánh đến mượn Dũng chiếc xe nói trên để đi giặt quần áo. Tuy nhiên, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Khánh đã mang chiếc xe đi cầm cố lấy 2,5 triệu đồng.
Ngày 24/2/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã ban hành bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Tiến Dũng về tội trộm cắp tài sản theo khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.
Đối với hành vi của Nguyễn Duy Khánh, cơ quan điều tra đã tách hồ sơ để tiếp tục xác minh, làm rõ. Do lo sợ bị phát hiện, xử lý, Nguyễn Duy Khánh đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Qua một thời gian tích cực trển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Thạch Hà xác định Khánh đang làm việc tại một khu công nghiệp thuộc phường Lĩnh Nam (Hà Nội). Sau nhiều ngày kiên trì theo dõi, đến trưa 25/7/2026, tổ công tác Công an xã Thạch Hà đã phát hiện, khống chế và đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Lĩnh Nam để làm việc. Tại cơ quan công an, Nguyễn Duy Khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Khánh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự.
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