Bắt đối tượng liên tiếp thực hiện 3 vụ trộm xe máy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thân Chí Lương về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố đối với Thân Chí Lương.

Trước đó, ngày 8/6/2026, Công an xã Can Lộc tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian lấy trộm 1 xe mô tô Yamaha Sirius, biển kiểm soát 38C1-166.16 khi dựng tại một cửa hàng tạp hóa ở thôn Bắc Sơn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Can Lộc đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ. Sau hơn một tháng kiên trì xác minh, truy tìm, đến ngày 10/7/2026, Công an xã Can Lộc đã xác định rõ đối tượng thực hiện vụ trộm là Thân Chí Lương.

Tại cơ quan công an, Lương khai nhận sau khi trộm được xe đã mang đi bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân, rồi liên tục di chuyển qua nhiều địa phương nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định Thân Chí Lương đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, không có nghề nghiệp ổn định, nghiện rượu và thường thực hiện các vụ trộm cắp tài sản để bán lấy tiền mua rượu.

Thân Chí Lương và tang vật các vụ trộm.

Mở rộng điều tra, Thân Chí Lương còn khai nhận ngoài vụ trộm tại xã Can Lộc còn thực hiện thêm 2 vụ trộm xe máy tại các địa phương lân cận trong khoảng 2 tháng gần đây; tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng 15 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thân Chí Lương về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Vụ án tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật.