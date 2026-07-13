Bắt đối tượng liên tiếp thực hiện 3 vụ trộm xe máy

(Baohatinh.vn) - Từ tháng 6/2026 đến nay, Thân Chí Lương (SN 1998, trú xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) đã liên tiếp lấy cắp 3 xe máy ở các địa phương để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thân Chí Lương về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Trước đó, ngày 8/6/2026, Công an xã Can Lộc tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian lấy trộm 1 xe mô tô Yamaha Sirius, biển kiểm soát 38C1-166.16 khi dựng tại một cửa hàng tạp hóa ở thôn Bắc Sơn.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Can Lộc đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ. Sau hơn một tháng kiên trì xác minh, truy tìm, đến ngày 10/7/2026, Công an xã Can Lộc đã xác định rõ đối tượng thực hiện vụ trộm là Thân Chí Lương.
Tại cơ quan công an, Lương khai nhận sau khi trộm được xe đã mang đi bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân, rồi liên tục di chuyển qua nhiều địa phương nhằm trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Quá trình điều tra, lực lượng công an xác định Thân Chí Lương đã có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, không có nghề nghiệp ổn định, nghiện rượu và thường thực hiện các vụ trộm cắp tài sản để bán lấy tiền mua rượu.
Mở rộng điều tra, Thân Chí Lương còn khai nhận ngoài vụ trộm tại xã Can Lộc còn thực hiện thêm 2 vụ trộm xe máy tại các địa phương lân cận trong khoảng 2 tháng gần đây; tổng giá trị tài sản thiệt hại khoảng 15 triệu đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thân Chí Lương về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Vụ án tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật.
Sau gần 3 giờ truy xét, chiều tối 4/7, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ đối tượng bắt cóc bé gái 6 tuổi khi đang bán dưa ven đường ở Sơn La lúc đang lẩn trốn trên địa bàn Lào Cai, đồng thời giải cứu an toàn cháu bé.
Cơ quan An ninh điều tra (Công an Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố thêm 6 bị can trong vụ án làm giả kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng để hợp thức hóa hồ sơ quản lý chất lượng, thanh quyết toán công trình đã khởi tố trước đó.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ: Hoàng Tuấn Nhật (SN 2004), Nguyễn Vũ Kỳ (SN 2002) cùng trú xã Cẩm Xuyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua việc núp bóng dịch vụ chuyển tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam.
Thông tin ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt để xử lý về hành vi tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy đang thu hút sự quan tâm. Trước đó, Tăng Nhật Tuệ được biết đến với nhiều vai trò trong nghệ thuật nhưng cũng không ít lần vướng tranh cãi.
Với sự vào cuộc đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm của hệ thống chính trị, Hà Tĩnh đặt ra chỉ tiêu: hàng năm phấn đấu kiềm chế, kéo giảm 10% số vụ phạm tội xâm hại trẻ em và tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi.