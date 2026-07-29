Ô tô chở 40 người cháy ngùn ngụt, tài xế hô hoán khách rời khỏi xe

Khoảng 10h30 sáng 29/7, xe khách biển số Bình Phước chạy trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ khu vực Nhà hát Đó về trung tâm Nha Trang. Khi đến gần Hòn Chồng, phường Bắc Nha Trang, phương tiện phát ra tiếng nổ, sau đó khói đen bốc lên từ phía gầm.

Tài xế lập tức tấp xe vào lề, mở cửa và hô hoán khoảng 40 hành khách rời khỏi phương tiện, mang theo hành lý. Khoảng hai phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng bao trùm phần lớn thân xe.

"Sau tiếng nổ giống nổ lốp, tôi thấy khói từ gầm xe bốc lên nghi ngút. Tài xế liên tục gọi mọi người chạy ra ngoài", chị Thu Huyền, ở phường Bắc Nha Trang, nói.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa điều hai xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lính cứu hỏa tiếp cận từ nhiều hướng, dùng vòi rồng phun nước dập lửa.

Khoảng 10 phút sau, đám cháy được khống chế. Xe khách cháy trơ khung, nhiều cửa kính vỡ, một số hành lý bị cháy xém. Sự cố không gây thương vong.