Khởi tố 5 công nhân trộm tài sản ở Khu kinh tế Vũng Áng

(Baohatinh.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản" tại một công trường ở Khu kinh tế Vũng Áng.
Danh tính các đối tượng, gồm: Đặng Văn Phong (SN 1988, xã Bắc Đông Quan), Vũ Văn Mến (SN 1975, xã Nam Đông Hưng) cùng trú tỉnh Hưng Yên và Trần Văn Đăng (SN 1987), Trần Văn Sang (SN 1971), Nguyễn Tùng Linh (SN 1982) cùng trú tại xã Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng)
Trước đó, ngày 28/5/2026, tại công trường Nhà máy sản xuất mô tô điện VinFast (Khu kinh tế Vũng Áng) xảy ra mất cắp dây cáp điện, dây điện khá lớn, tổng trị giá khoảng 122 triệu đồng.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an phường Vũng Áng đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, rà soát đối tượng liên quan để làm rõ vụ việc.
Sau một quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, bảo vệ tài sản tại công trường Nhà máy sản xuất mô tô điện VinFast, 5 đối tượng trên (đều là công nhân làm việc tại công trường) đã bàn nhau thực hiện vụ trộm.
Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định nhằm phục vụ công tác điều tra.
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