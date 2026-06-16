Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Bắt 3 công nhân trộm tài sản gần 3,7 tỉ đồng của công ty

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ 3 công nhân từng làm việc tại Công ty TNHH Greenwords vì trộm cắp tài sản trị giá 3,7 tỉ đồng

Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ 3 đối tượng gồm Vũ Huy Tùng (SN 2002, trú tại thôn Nam Tử 1, xã Tân Minh) cùng Bùi Văn Cương (SN 2002, trú tại thôn Nam Phong 2, xã Tân Minh) và Nguyễn Văn Đức (SN 2000, thôn Bắc Phong, Tân Minh), là công nhân cũ của Công ty TNHH Greenwords đã gây ra vụ trộm cắp 157.888 viên pin sạc loại INR 18650 (tổng giá trị khoảng 3,7 tỷ đồng).

Cơ quan công an làm việc với 1 đối tượng trong vụ trộm
Cơ quan công an làm việc với 1 đối tượng trong vụ trộm

Trước đó, ngày 6/6, Công ty TNHH Greenwords thuộc KCN Tràng Duệ, phường An Phong, TP Hải Phòng có đơn trình báo gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng về việc công ty bị mất trộm 157.888 viên pin sạc loại INR 18650 (tổng giá trị khoảng 3,7 tỉ đồng).

Khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Công an TP Hải Phòng đã tiến hành bắt giữ 3 nghi phạm gồm Vũ Huy Tùng, Bùi Văn Cương và Nguyễn Văn Đức là công nhân cũ của Công ty TNHH.

Theo tài liệu điều tra, lợi dụng việc từng làm việc tại công ty, nắm rõ quy trình ra vào cổng và công tác an ninh, biết cách thức công khai đưa hàng hóa ra bên ngoài nên các đối tượng đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất thực trộm cắp nhiều lần với số lượng pin thành phẩm rất lớn của doanh nghiệp để đem đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Tang vật của vụ án
Tang vật của vụ án

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ thêm đối tượng Đặng Văn Nhỏ (SN 1984, trú tại xóm 8, xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình) về hành vi tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có và thu giữ 97 thùng vật chứng còn nguyên vẹn và 100 viên pin lẻ, tổng số thu giữ là 19.500 viên pin, 290 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, thu hồi tài sản bị trộm cắp.

nld.com.vn
Link bài gốc Copy link
https://nld.com.vn/3-cong-nhan-trom-cap-tai-san-gan-37-ti-dong-cua-doanh-nghiep-196260615201127265.htm

Tags:

#trộm cắp #Hải Phòng #công nhân #pin sạc #Greenwords #đánh bạc

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Cảnh báo "bẫy" lừa đảo cá độ bóng đá mùa World Cup

Cảnh báo "bẫy" lừa đảo cá độ bóng đá mùa World Cup

World Cup là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, nhưng cũng là thời điểm tội phạm công nghệ cao và các đường dây cá độ trực tuyến gia tăng hoạt động. Người dân Hà Tĩnh cần nâng cao cảnh giác, tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.
Nhanh chóng dập tắt cháy rừng ở Kỳ Anh

Nhanh chóng dập tắt cháy rừng ở Kỳ Anh

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy rừng tràm ở sát nhà dân, chính quyền xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã huy động hàng trăm người cùng phương tiện, thiết bị chữa cháy để dập lửa.
Tiện một bước, nguy hiểm khôn lường

Tiện một bước, nguy hiểm khôn lường

Tâm lý tiện đâu đi đó khiến nhiều người đi bộ ở Hà Tĩnh bỏ qua các điểm sang đường an toàn để băng cắt giữa dòng xe. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Đột kích "ổ thác loạn", phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Đột kích "ổ thác loạn", phát hiện đường dây lừa đảo xuyên biên giới

Từ những dấu hiệu nghi vấn tại một cơ sở lưu trú, Công an phường Thủ Đức phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một tụ điểm nhóm người nước ngoài tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, lực lượng công an còn phát hiện, ngăn chặn một đường dây có dấu hiệu lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia.
Nhanh chóng dập tắt lửa rừng ở Nghi Xuân

Nhanh chóng dập tắt lửa rừng ở Nghi Xuân

Ngay sau khi nhận được tin báo cháy rừng phòng hộ, xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã huy động hàng trăm người thuộc nhiều lực lượng cùng phương tiện, thiết bị chữa cháy để dập lửa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!