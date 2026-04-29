Lĩnh án 8 năm tù vì đột nhập nhà dân phá két sắt trộm tiền, vàng

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài, từ ngày 11/10 đến 7/11/2025, Phạm Đình Phong (SN 1989, trú phường Hà Huy Tập) đã 2 lần đột nhập nhà dân trên địa bàn phường Sông Trí và phường Hà Huy Tập để trộm cắp tài sản.

TAND khu vực 1 tổ chức phiên tòa hình sự sơ thẩm rút kinh nghiệm, xét xử bị cáo Phạm Đình Phong về tội “Trộm cắp tài sản”.

Cụ thể, tối 11/10/2025, lợi dụng thời điểm người dân đi lễ, Phong trèo tường, đột nhập vào nhà chị L.T.T.H. (trú phường Sông Trí), dùng nhiều công cụ phá két sắt, lấy trộm vàng, bạc và giấy tờ tùy thân với tổng trị giá hơn 32,5 triệu đồng. Số tài sản này sau đó được bị cáo mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Tiếp đó, sáng 7/11/2025, Phong tiếp tục đột nhập nhà chị T.T.T. (trú phường Hà Huy Tập), lục soát và phá két sắt, lấy trộm nhiều vàng, bạc, tiền mặt và 575 USD, tổng trị giá hơn 218,9 triệu đồng.

Kết quả định giá xác định, tổng giá trị tài sản bị cáo chiếm đoạt trong 2 vụ là hơn 251,4 triệu đồng; thiệt hại do phá két sắt là 367.000 đồng.

Sau khi gây án, Phạm Đình Phong đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, được xem xét các tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội 2 lần trở lên nên phải chịu tình tiết tăng nặng theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã làm rõ hành vi phạm tội, phân tích đầy đủ các tình tiết liên quan và đề nghị mức án phù hợp. Trên cơ sở đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Phong 8 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm a khoản 3 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Phiên tòa được tổ chức theo hình thức rút kinh nghiệm nhằm nâng cao kỹ năng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử cho đội ngũ kiểm sát viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.