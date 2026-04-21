Đề xuất công an được xử phạt vi phạm hành chính về xổ số tới 100 triệu đồng

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất đổi tên nghị định thành: "Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số"; đồng thời, sửa đổi phạm vi điều chỉnh do Nghị định số 98/2013/NĐ-CP hiện chỉ còn áp dụng đối với lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Đáng chú ý, Dự thảo Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung thẩm quyền xử lý vi phạm, quyền xử phạt đối với chức danh trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập; quyền xử phạt đối với chức danh Chánh Văn phòng Bộ Tài chính.

Đồng thời, bổ sung quy định thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp tỉnh và giám đốc sở tài chính.

Với lực lượng công an, Dự thảo Nghị định cũng đề xuất bổ sung quy định thẩm quyền xử lý vi phạm của Công an nhân dân. Cụ thể:

Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo.

Trưởng công an cấp xã có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh kinh tế; trưởng phòng công an cấp tỉnh gồm: trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trưởng phòng an ninh kinh tế có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 80.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Giám đốc công an cấp tỉnh có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.