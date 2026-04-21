Đề xuất công an được xử phạt vi phạm hành chính về xổ số tới 100 triệu đồng

Bộ Tài chính đề nghị chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo hành vi vi phạm hành chính về xổ số. Trưởng công an cấp xã có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất đổi tên nghị định thành: "Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số"; đồng thời, sửa đổi phạm vi điều chỉnh do Nghị định số 98/2013/NĐ-CP hiện chỉ còn áp dụng đối với lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Đáng chú ý, Dự thảo Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung thẩm quyền xử lý vi phạm, quyền xử phạt đối với chức danh trưởng đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Bộ Tài chính thành lập; quyền xử phạt đối với chức danh Chánh Văn phòng Bộ Tài chính.

Trưởng công an cấp xã có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50.000.000 đồng vi phạm xổ số.

Đồng thời, bổ sung quy định thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp tỉnh và giám đốc sở tài chính.

Với lực lượng công an, Dự thảo Nghị định cũng đề xuất bổ sung quy định thẩm quyền xử lý vi phạm của Công an nhân dân. Cụ thể:

Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo.

Trưởng công an cấp xã có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh kinh tế; trưởng phòng công an cấp tỉnh gồm: trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trưởng phòng an ninh kinh tế có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 80.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Giám đốc công an cấp tỉnh có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 100.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

Pháo hoa của Bộ Công an có gì khác biệt?

Pháo hoa của Bộ Công an có gì khác biệt?

Theo lãnh đạo Cục C06, Bộ Công an đang nghiên cứu tạo ra những sản phẩm pháo hoa đa dạng về chủng loại, mẫu mã, màu sắc rực rỡ hơn nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn và phòng cháy chữa cháy.
[Infographics] Cách phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Cách phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Từ ngày 1/4/2026, người dân có thể gửi ảnh, video phản ánh vi phạm giao thông qua ứng dụng VNeID và được giữ kín danh tính; UBND các cấp được trao thẩm quyền tiếp nhận, thu thập dữ liệu phản ánh vi phạm.
Hành trình triệt phá đường dây giết mổ, tiêu thụ 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Hành trình triệt phá đường dây giết mổ, tiêu thụ 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệt phá thành công đường dây giết, mổ, tiêu thụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi; khởi tố 8 bị can về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Giả mạo trong công tác”.
Nhận diện các hình thức lừa đảo qua mạng trong mùa du lịch

Nhận diện các hình thức lừa đảo qua mạng trong mùa du lịch

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay sát với Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), người dân có kỳ nghỉ kéo dài khiến nhu cầu du lịch tăng cao. Lợi dụng tâm lý săn tour giá rẻ và nhu cầu sử dụng các dịch vụ du lịch, đối tượng lừa đảo cũng gia tăng hoạt động với nhiều chiêu thức ngày càng tinh vi hơn.
Một số điều cần lưu ý đối với người chỉ huy chữa cháy

Một số điều cần lưu ý đối với người chỉ huy chữa cháy

Để tổ chức công tác chữa cháy đạt hiệu quả cao, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra thì việc chỉ huy, điều hành các công việc tại hiện trường của người chỉ huy chữa cháy đóng vai trò hết sức quan trọng.