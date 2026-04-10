Lập biên bản xử phạt 4 hộ phun thuốc BVTV gây ảnh hưởng môi trường

Sáng 10/4, UBND xã Đức Minh đã mời đại diện 4 hộ dân lên làm việc và lập biên bản xử phạt về hành vi vi phạm quy định trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) gây cháy cỏ, ảnh hưởng đến môi trường. Các hộ vi phạm gồm: ông N.T (thôn Thọ Tường), ông Đ.D.D (thôn Diên Phúc), bà T.T.S (thôn Yên Mỹ) và bà N.T.V (thôn Ngõ Lối).

Cán bộ các đơn vị chức năng của xã Đức Minh làm việc với hộ dân vi phạm.

Trước đó, vào chiều 9/4, UBND xã đã tổ chức kiểm tra thực địa tại các khu vực đồng ruộng, lập biên bản vi phạm hành chính tại hiện trường, đồng thời yêu cầu các hộ lên làm việc.

Hộ ông Đ.Đ.D (thôn Diên Phúc) sử dụng thuốc BVTV trên đồng ruộng khiến cỏ bị cháy.

Thời gian qua, UBND xã Đức Minh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc sử dụng thuốc BVTV không đúng hướng dẫn; nghiêm cấm các hành vi sử dụng thuốc sai quy định, gây ô nhiễm môi trường.

Một trường hợp vi phạm ký biên bản xử phạt.

Xã cũng thành lập 3 đoàn công tác, tổ chức kiểm tra tại 18/21 thôn. Qua kiểm tra, phát hiện 153 hộ vi phạm do sử dụng thuốc BVTV không đúng hướng dẫn ghi trên nhãn. Ngày 16/1/2026, UBND xã đã tổ chức làm việc với các hộ vi phạm, tuyên truyền, yêu cầu ký cam kết không tái diễn hành vi vi phạm.

Theo đó, 100% hộ dân có diện tích sản xuất nông nghiệp trên địa bàn được yêu cầu ký cam kết chấp hành đúng quy định trong sử dụng thuốc BVTV. Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra sau cam kết, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện 4 trường hợp nói trên có hành vi vi phạm.