Dùng kéo đâm cha để đòi sổ đỏ, con trai lĩnh án tù

Trương Minh
(Baohatinh.vn) - Dùng kéo đâm cha ruột mình bị thương, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, trú TDP Tây Trinh, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) bị TAND khu vực 2 - Hà Tĩnh tuyên phạt 9 tháng tù giam.

Viện KSND khu vực 2 - Hà Tĩnh phối hợp với TAND cùng cấp vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Tuấn Anh (SN 1993, trú TDP Tây Trinh, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, do cần tiền trả nợ nên Nguyễn Tuấn Anh đã nhiều lần yêu cầu cha mẹ ruột giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình để mang đi cầm cố nhưng không được đồng ý. Từ đó, giữa bị cáo và cha ruột là ông Nguyễn Văn T. (SN 1966) thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 9h30 ngày 3/2/2026, tại nhà bà Nguyễn Thị L. ở TDP Tây Trinh, phường Sông Trí, Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục hỏi cha về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong lúc cãi vã, xô xát, bị cáo đã dùng một nửa chiếc kéo mang theo từ trước đâm một nhát vào vùng bắp tay trái của ông Nguyễn Văn T.

Hậu quả, ông Nguyễn Văn T. bị thương, phải cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Tuấn Anh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm sức khỏe người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Đặc biệt, bị cáo sử dụng hung khí nguy hiểm và người bị hại là cha ruột của mình.

Tuy nhiên, xét bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, người bị hại không yêu cầu bồi thường thiệt hại nên HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Tuấn Anh 9 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm a, d khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

#Đâm cha #Sổ đỏ #án tù

Chủ đề Phòng chống tội phạm

