Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vụ cháy xe ở cây xăng làm 2 người chết

Cơ quan điều tra đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam Võ Nguyễn Duy An

Ngày 4/5, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho hay đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi, trú xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng, tài xế trong vụ cháy xe ở cây xăng) về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu để xử lý đối với Nguyễn Quốc Vin (32 tuổi, trú xã Thăng Điền), là chủ phương tiện liên quan.

Trước đó, vào khoảng 15h23 ngày 1/5, tại cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền) xảy ra vụ cháy ô tô đặc biệt nghiêm trọng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp viện kiểm sát, các phòng liên quan khám nghiệm, xử lý vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Quốc Vin làm nghề kinh doanh cho thuê xe điện trẻ em, đã thu mua, sửa chữa và sạc nhiều pin, ắc quy để sử dụng.

Khoảng 14h ngày 1/5, Vin nhờ Võ Nguyễn Duy An điều khiển ô tô chở theo T.H.T. (17 tuổi) và D.A.K. (16 tuổi) cùng số pin, ắc quy đã sạc đầy từ tiệm tại thôn Tú Nghĩa (xã Thăng Điền) đến kho tại phường An Thắng, TP Đà Nẵng.

Đến khoảng 15h20 cùng ngày, khi xe dừng tại trụ bơm xăng số 1 để tiếp nhiên liệu, An vẫn để xe nổ máy và rời khỏi xe.

Trong lúc nhân viên cây xăng chuẩn bị bơm xăng, phần cốp phía sau xe bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội.

Sau khoảng 15 phút lửa được dập tắt, lực lượng tham gia chữa cháy phát hiện T.H.T. và D.A.K. đã tử vong trong xe. Hậu quả vụ việc làm 2 người chết, ô tô bị cháy trơ khung, 1 trụ bơm xăng bị cháy hoàn toàn.

Quá trình điều tra, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra xác định số pin, ắc quy được vận chuyển với số lượng lớn, đã sạc đầy nhưng không bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển, dẫn đến nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao.

Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.