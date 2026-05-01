Ô tô bốc cháy trong cây xăng, 2 người trên xe tử vong

Vụ cháy ô tô xảy ra tại cây xăng ở xã Thăng Điền (thành phố Đà Nẵng) khiến 2 người trong xe tử vong tại chỗ, hiện trường đang được phong tỏa để điều tra nguyên nhân.
Ngày 1/5, lãnh đạo UBND xã Thăng Điền (thành phố Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h10 cùng ngày, ô tô 5 chỗ đang đỗ gần cột bơm tại cây xăng ở thôn Tú Mỹ (xã Thăng Điền) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong xe có 2 người không kịp thoát ra ngoài.
Lực lượng chức năng đã triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn. Tuy nhiên, cả 2 nạn nhân đã tử vong. Tại hiện trường, khu vực cây xăng được phong tỏa phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.
Chiếc ô tô bị cháy hư hỏng một phần, một trụ bơm xăng cũng bị ảnh hưởng. Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi, xe cứu hỏa và xe cứu thương được điều đến hiện trường.
Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.
