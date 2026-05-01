Ô tô bốc cháy trong cây xăng, 2 người trên xe tử vong

Vụ cháy ô tô xảy ra tại cây xăng ở xã Thăng Điền (thành phố Đà Nẵng) khiến 2 người trong xe tử vong tại chỗ, hiện trường đang được phong tỏa để điều tra nguyên nhân.

Ngày 1/5, lãnh đạo UBND xã Thăng Điền (thành phố Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 2 người tử vong.

Ô tô bị cháy ở phần đuôi (Ảnh: A Thành).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h10 cùng ngày, ô tô 5 chỗ đang đỗ gần cột bơm tại cây xăng ở thôn Tú Mỹ (xã Thăng Điền) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm xảy ra vụ việc, trong xe có 2 người không kịp thoát ra ngoài.

Lực lượng chức năng đã triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn. Tuy nhiên, cả 2 nạn nhân đã tử vong. Tại hiện trường, khu vực cây xăng được phong tỏa phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Cây xăng nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Hoài Sơn).

Chiếc ô tô bị cháy hư hỏng một phần, một trụ bơm xăng cũng bị ảnh hưởng. Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi, xe cứu hỏa và xe cứu thương được điều đến hiện trường.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong ở Sơn Tiến

Sau vụ người phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương ở xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm người đối với Hà Huy Thập (SN 1974, trú thôn An Thịnh) để phục vụ điều tra vụ án “Giết người”.
Các tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đã phát huy tối đa "tác dụng kép" khi vừa rút ngắn thời gian di chuyển cho người dân, vừa "chia lửa" cho các tuyến giao thông trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Công an Hà Tĩnh tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực 24/24h; chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT trong hai kỳ nghỉ lễ.
Đường dây lừa đảo do Mạc Đăng Thanh cầm đầu giả danh cán bộ cấp cao, “chạy” dự án, xin việc, huy động vốn để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Công an Bắc Ninh triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng, bóc trần thủ đoạn mạo danh tinh vi, liên tỉnh.