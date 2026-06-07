Công an Hà Tĩnh triệt xóa 2 cơ sở sản xuất vũ khí quân dụng trái phép quy mô lớn

Tang vật bị thu giữ.

Trước đó, như Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã đưa tin, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đường dây có dấu hiệu chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi. Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản không chính chủ trên Telegram, Viber để liên lạc, giao dịch, hình thành đường dây khép kín từ sản xuất, lắp ráp đến tiêu thụ súng.

Sau một thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 18/4/2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ triển khai thành nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Ninh Bình.

Đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quy mô lớn bị triệt phá ra sao? Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an Hà Tĩnh vừa đấu tranh, triệt phá thành công đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Đức Hiệp (SN 1990, trú phường Duyên Hải, tỉnh Lào Cai), Sầm Văn Thuyên (SN 1985, trú xã Bát Xát, tỉnh Lào Cai) và Phạm Văn Tuấn (SN 1990, trú xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình).

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 65 thân súng tự chế; 6 khẩu súng hơi nén PCP; 1 khẩu súng bắn đạn ghém cùng 20 viên đạn ghém; 10kg đạn chì; hơn 21,8kg chì thành phẩm dùng để sản xuất đạn; 1 máy ép cùng bộ khuôn dùng để chế tạo đạn chì; 1 máy tiện mini phục vụ gia công linh kiện nòng súng; 2 máy bơm hơi dùng để nạp khí cho súng PCP cùng hàng trăm linh kiện, phụ kiện liên quan như ống giảm thanh, báng súng, hộp tiếp đạn, ống bọc nòng và nhiều chi tiết lắp ghép khác.

Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 2 khẩu súng hơi PCP, 10kg đạn chì, 60 ống giảm thanh cùng nhiều linh kiện, tang vật liên quan; đồng thời triệu tập, đấu tranh và áp dụng các biện pháp tố tụng đối với 6 đối tượng gồm: Trần Minh Đức (SN 1996, trú xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình), Đỗ Cao Thành (SN 1991, trú xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ), Phùng Văn Sỹ (SN 1986, trú xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) và 3 đối tượng khác trú tại Hà Tĩnh.

Máy phay CNC được các đối tượng sử dụng để chế tạo thân súng.

Quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án này, Công an Hà Tĩnh tiếp tục triệt xóa 2 cơ sở sản xuất vũ khí quân dụng trái phép quy mô lớn liên quan đến các đối tượng ở TP Hồ Chí Minh và TP Đồng Nai.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 22/5/2026, Công an Hà Tĩnh đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ chia thành 3 tổ công tác phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh và TP Đồng Nai đồng loạt khám xét khẩn cấp 2 cơ sở cơ khí quy mô lớn hoạt động bí mật dưới vỏ bọc sản xuất dân dụng. Các cơ sở này bên ngoài không treo biển hiệu, không quảng cáo, nhưng bên trong lại được đầu tư hệ thống máy phay CNC, máy tiện CNC hiện đại, hoạt động khép kín, lắp đặt nhiều camera giám sát nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 178 thân súng hơi nén PCP thành phẩm; 113 hộp tiếp đạn; 300 phôi hợp kim nhôm; hàng trăm linh kiện phục vụ lắp ráp súng; 4 máy phay CNC, 1 máy tiện CNC, 2 máy tính để bàn cùng nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng Vũ Mạnh Quyết (trú TP Đồng Nai) đã thuê mặt bằng, đầu tư hệ thống máy phay CNC, máy tiện CNC để tổ chức sản xuất các bộ phận, linh kiện cấu thành súng hơi nén PCP.

Cùng thời điểm, lực lượng công an triệu tập làm việc với các đối tượng liên quan gồm: Vũ Mạnh Quyết (SN 1987, trú tại phường Thuận Giao, TP Hồ Chí Minh, chủ xưởng cơ khí ở TP Đồng Nai); Nguyễn Công Quý (SN 1994, trú phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) và một số đối tượng khác. Đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thuê mặt bằng, đầu tư dây chuyền cơ khí hiện đại để sản xuất các bộ phận cấu thành súng hơi nén PCP, sau đó cung cấp cho các đầu mối tiêu thụ trong và ngoài nước.

Từ trái qua phải: các đối tượng Nguyễn Công Danh, Nguyễn Công Quý (chủ xưởng cơ khí), Trương Anh Tài và số lượng thân súng thu giữ tại xưởng cơ khí.

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2023, Vũ Mạnh Quyết đã thuê mặt bằng, đầu tư hệ thống máy phay CNC, máy tiện CNC để tổ chức sản xuất các bộ phận, linh kiện cấu thành súng hơi nén PCP. Các sản phẩm được tiêu thụ cho nhiều đối tượng trong nước và nước ngoài với số lượng lên tới hàng nghìn đơn hàng.

Hoạt động sản xuất diễn ra trong thời gian dài, mang tính chuyên nghiệp, khép kín, hình thành nguồn cung linh kiện vũ khí với số lượng lớn cho nhiều đối tượng khác nhau.

Trần Hữu Tráng tại cơ quan công an.

Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng làm rõ vai trò của Trần Hữu Tráng (SN 1997, trú phường Long Khánh, TP Đồng Nai) là đối tượng trực tiếp thiết kế bản vẽ, sản xuất các mẫu thân súng PCP C1, C2, C3 - bộ phận quan trọng cấu thành vũ khí quân dụng.

Theo tài liệu điều tra, các sản phẩm do Trần Hữu Tráng thiết kế và chế tạo được cung cấp cho Nguyễn Đức Hiệp (SN 1990, trú phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) - đối tượng cầm đầu đường dây ở Lào Cai, đã bị bắt giữ trước đó. Đây là mắt xích quan trọng giúp Ban chuyên án làm rõ toàn bộ quy trình từ thiết kế, sản xuất linh kiện, lắp ráp đến tiêu thụ vũ khí quân dụng.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng (áo trắng) - Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra tang vật bị thu giữ.

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