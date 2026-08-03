Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Nỗi lo sạt lở trên các tuyến đường ở Hà Tĩnh

Vũ Viễn - Anh Tấn
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Nhiều tuyến đường tại Hà Tĩnh liên tiếp xuất hiện các điểm sạt lở, sụt trượt quy mô lớn, ảnh hưởng đến an toàn đối với người và phương tiện.

bqbht_br_1.jpg
Tuyến đường tỉnh 547 (đường ven biển Hà Tĩnh) nhiều lần xảy ra sạt lở trong thời gian vừa qua.

Những tháng gần đây, trên nhiều tuyến giao thông trọng điểm của Hà Tĩnh xảy ra các vụ sạt lở đất đá với quy mô lớn. Không chỉ gây ách tắc giao thông, các điểm sạt lở còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.

bqbht_br_2.jpg
Vào ngày 8/5/2026, tại tuyến đường ven biển Hà Tĩnh, đoạn qua phường Hải Ninh đã xảy ra sạt lở đất đá làm ách tắc giao thông.

Ngày 8/5/2026, tại Km103+700 đường tỉnh 547 (đường ven biển Hà Tĩnh), đoạn qua phường Hải Ninh, khoảng 8.000 - 9.000 m³ đất đá từ taluy dương bất ngờ đổ xuống, vùi lấp gần 100 m mặt đường, khiến giao thông tê liệt hoàn toàn. Ngay sau sự cố, Công ty CP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh cùng các lực lượng chức năng đã huy động máy móc, nhân lực thu dọn đất đá, bạt mái taluy và xử lý các vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt trượt để sớm thông tuyến.

bqbht_br_3.jpg
bqbht_br_4.jpg
Điểm sạt lở trên đường ven biển, đoạn qua thôn Kim Sơn, xã Kỳ Xuân.

Tuy nhiên, đây không phải là điểm sạt lở duy nhất trên tuyến đường ven biển. Tại các đoạn qua thôn Nguyễn Huệ và thôn Kim Sơn (xã Kỳ Xuân), từ tháng 8/2025 đến nay đã nhiều lần xảy ra sạt lở đất đá từ taluy dương. Có thời điểm hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống mặt đường, khiến giao thông bị chia cắt.

bqbht_br_7.jpg
Người dân lo lắng mỗi khi đi qua tuyến đường ven biển trong thời tiết mưa gió.

Anh Trần Xuân Dân - thôn Nguyễn Huệ, xã Kỳ Xuân chia sẻ: “Mỗi khi mưa lớn, người dân đều thấp thỏm lo lắng vì đất đá có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Dù các đơn vị chức năng đã nhiều lần khắc phục, nguy cơ mất an toàn vẫn còn hiện hữu”.

Cùng chung nỗi lo, ông Lê Thanh Hiền - Trưởng thôn Kim Sơn, xã Kỳ Xuân cho biết: “Sau mỗi lần sạt lở, lực lượng chức năng đều khẩn trương gia cố mái taluy. Tuy nhiên, trên sườn núi vẫn có các hàm ếch và nhiều tảng đá lớn treo lơ lửng, khiến người dân không khỏi bất an khi lưu thông qua khu vực”.

bqbht_br_5.jpg
Nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở và xảy ra tai nạn luôn thường trực trên tuyến đường ven biển.

Trước thực trạng trên, ông Nguyễn Đình Hào - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Kỳ Xuân cho hay: “Địa phương đã xây dựng phương án bảo đảm an toàn giao thông, tăng cường tuyên truyền, cắm biển cảnh báo và sẵn sàng phân luồng khi cần thiết nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra tai nạn”.

15.jpg
23.jpg
Tuyến đường Đồng - Trung đoạn qua thôn Đồng Phú, xã Kỳ Anh xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, có nơi sụt lún sâu từ 2 - 7 m từ ngày 9/7/2026.

Không chỉ tuyến đường ven biển, tại thôn Đồng Phú, xã Kỳ Anh, một điểm có nguy cơ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng cũng đã xuất hiện. Chiều tối 9/7, trên đỉnh núi Chòi xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, có nơi sụt lún sâu từ 2 - 7 m. Khu vực sụt trượt chỉ cách tuyến đường Đồng - Trung vài chục mét, tiềm ẩn nguy cơ hàng nghìn mét khối đất đá có thể đổ xuống nếu xảy ra mưa lớn hoặc địa chất tiếp tục biến động.

Tuyến đường này dài khoảng 6 km, kết nối quốc lộ 1 với nút giao cao tốc Bắc - Nam, giữ vai trò quan trọng trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Anh Nguyễn Văn Dũng - thôn Đồng Phú, xã Kỳ Anh bày tỏ: “Nhiều người dân thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này nên rất lo ngại. Người dân mong muốn ngành chức năng sớm có giải pháp xử lý triệt để để bảo đảm an toàn”.

Theo đánh giá ban đầu, khu vực sụt trượt có quy mô lớn với nhiều vết nứt nguy hiểm. Phương án trước mắt là di dời khoảng 1.000 m³ đất đá, hạ thấp cao trình và giật cấp mái taluy để giảm nguy cơ sạt lở.

bqbht_br_8.jpg
Trước khi chờ có phương án khắc phục lâu dài, chính quyền xã Kỳ Anh đã thường xuyên kiểm tra để cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại trên tuyến đường Đồng - Trung.

Ông Võ Xuân Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Anh trao đổi: "Trong thời gian chờ xử lý triệt để, địa phương đã cắm biển cảnh báo, thường xuyên kiểm tra hiện trường, theo dõi diễn biến khi có mưa lớn và thông tin kịp thời trên hệ thống truyền thanh để người dân chủ động phòng tránh”.

Không chỉ khu vực phía nam Hà Tĩnh, trên tuyến quốc lộ 8, đoạn từ Km72 đến Km82 lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cũng có gần 20 điểm sạt lở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão. Các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra, phát hiện sớm các vị trí có nguy cơ, kịp thời cắm biển cảnh báo, lập rào chắn, điều tiết giao thông và xử lý khi xảy ra sự cố.

bqbht_br_dji-0931.jpg
Những khối đất đá treo lơ lửng trên sườn núi hay các vết nứt ngày càng mở rộng là lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ mất an toàn trên nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Cao Quý - Phó Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Xây dựng cho biết: “Ngành chức năng đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ các điểm sạt lở trên toàn tỉnh, đồng thời xây dựng phương án xử lý lâu dài nhằm ổn định mái taluy, gia cố nền đường và bảo đảm an toàn cho các tuyến giao thông trọng điểm trong điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan”.

VIDEO: Nguy cơ sạt lở trên các tuyến đường ở Hà Tĩnh

Tin liên quan

Tags:

#Nguy cơ sạt lở các tuyến đường #Các tuyến đường ở Hà Tĩnh có nguy có sạt lở #Nỗi lo sạt lở trên các tuyến đường

Chủ đề An toàn giao thông

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Không để cánh diều trở thành mối nguy cho lưới điện

Không để cánh diều trở thành mối nguy cho lưới điện

Trước thực trạng các sự cố do diều vướng đường dây điện có xu hướng gia tăng trong mùa hè, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đồng loạt triển khai các giải pháp kiểm tra, xử lý vi phạm và tăng cường tuyên truyền nhằm bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.
Số hóa để quản lý giao thông hiệu quả

Số hóa để quản lý giao thông hiệu quả

Từ kiểm tra giấy phép lái xe qua VNeID đến xử lý vi phạm trên môi trường điện tử, các ứng dụng số giúp quản lý minh bạch, giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian và tạo thuận lợi cho người dân.
Triệt xóa nhiều đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả hàng hiệu

Triệt xóa nhiều đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả hàng hiệu

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công Chuyên án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, triệt xóa các đường dây chuyên sản xuất, mua bán các sản phẩm nước hoa giả, mang các thương hiệu nổi tiếng thế giới (CHANEL, GUCCI, DIOR...) được bảo hộ tại Việt Nam.
Giữ bình yên giữa nhịp phát triển đô thị

Giữ bình yên giữa nhịp phát triển đô thị

Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt phát huy sức mạnh toàn dân, phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) không chỉ giữ vững bình yên mà còn khẳng định vị thế phường đạt chuẩn về an ninh, trật tự.
Những kỹ năng cần biết để thoát thân khi xe khách bốc cháy

Những kỹ năng cần biết để thoát thân khi xe khách bốc cháy

Vụ cháy xe khách giường nằm trên quốc lộ 1 qua ở Đồng Nai khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương là lời cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn trên các phương tiện vận tải hành khách. Theo cơ quan chức năng, ngọn lửa bùng phát rất nhanh khiến nhiều hành khách không kịp thoát ra ngoài.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!