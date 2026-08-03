Nỗi lo sạt lở trên các tuyến đường ở Hà Tĩnh

Tuyến đường tỉnh 547 (đường ven biển Hà Tĩnh) nhiều lần xảy ra sạt lở trong thời gian vừa qua.

Những tháng gần đây, trên nhiều tuyến giao thông trọng điểm của Hà Tĩnh xảy ra các vụ sạt lở đất đá với quy mô lớn. Không chỉ gây ách tắc giao thông, các điểm sạt lở còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.

Vào ngày 8/5/2026, tại tuyến đường ven biển Hà Tĩnh, đoạn qua phường Hải Ninh đã xảy ra sạt lở đất đá làm ách tắc giao thông.

Ngày 8/5/2026, tại Km103+700 đường tỉnh 547 (đường ven biển Hà Tĩnh), đoạn qua phường Hải Ninh, khoảng 8.000 - 9.000 m³ đất đá từ taluy dương bất ngờ đổ xuống, vùi lấp gần 100 m mặt đường, khiến giao thông tê liệt hoàn toàn. Ngay sau sự cố, Công ty CP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh cùng các lực lượng chức năng đã huy động máy móc, nhân lực thu dọn đất đá, bạt mái taluy và xử lý các vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt trượt để sớm thông tuyến.

Điểm sạt lở trên đường ven biển, đoạn qua thôn Kim Sơn, xã Kỳ Xuân.

Tuy nhiên, đây không phải là điểm sạt lở duy nhất trên tuyến đường ven biển. Tại các đoạn qua thôn Nguyễn Huệ và thôn Kim Sơn (xã Kỳ Xuân), từ tháng 8/2025 đến nay đã nhiều lần xảy ra sạt lở đất đá từ taluy dương. Có thời điểm hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống mặt đường, khiến giao thông bị chia cắt.

Người dân lo lắng mỗi khi đi qua tuyến đường ven biển trong thời tiết mưa gió.

Anh Trần Xuân Dân - thôn Nguyễn Huệ, xã Kỳ Xuân chia sẻ: “Mỗi khi mưa lớn, người dân đều thấp thỏm lo lắng vì đất đá có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Dù các đơn vị chức năng đã nhiều lần khắc phục, nguy cơ mất an toàn vẫn còn hiện hữu”.

Cùng chung nỗi lo, ông Lê Thanh Hiền - Trưởng thôn Kim Sơn, xã Kỳ Xuân cho biết: “Sau mỗi lần sạt lở, lực lượng chức năng đều khẩn trương gia cố mái taluy. Tuy nhiên, trên sườn núi vẫn có các hàm ếch và nhiều tảng đá lớn treo lơ lửng, khiến người dân không khỏi bất an khi lưu thông qua khu vực”.

Nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở và xảy ra tai nạn luôn thường trực trên tuyến đường ven biển.

Trước thực trạng trên, ông Nguyễn Đình Hào - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Kỳ Xuân cho hay: “Địa phương đã xây dựng phương án bảo đảm an toàn giao thông, tăng cường tuyên truyền, cắm biển cảnh báo và sẵn sàng phân luồng khi cần thiết nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra tai nạn”.

Tuyến đường Đồng - Trung đoạn qua thôn Đồng Phú, xã Kỳ Anh xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, có nơi sụt lún sâu từ 2 - 7 m từ ngày 9/7/2026.

Không chỉ tuyến đường ven biển, tại thôn Đồng Phú, xã Kỳ Anh, một điểm có nguy cơ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng cũng đã xuất hiện. Chiều tối 9/7, trên đỉnh núi Chòi xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, có nơi sụt lún sâu từ 2 - 7 m. Khu vực sụt trượt chỉ cách tuyến đường Đồng - Trung vài chục mét, tiềm ẩn nguy cơ hàng nghìn mét khối đất đá có thể đổ xuống nếu xảy ra mưa lớn hoặc địa chất tiếp tục biến động.

Tuyến đường này dài khoảng 6 km, kết nối quốc lộ 1 với nút giao cao tốc Bắc - Nam, giữ vai trò quan trọng trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Anh Nguyễn Văn Dũng - thôn Đồng Phú, xã Kỳ Anh bày tỏ: “Nhiều người dân thường xuyên lưu thông qua tuyến đường này nên rất lo ngại. Người dân mong muốn ngành chức năng sớm có giải pháp xử lý triệt để để bảo đảm an toàn”.

Theo đánh giá ban đầu, khu vực sụt trượt có quy mô lớn với nhiều vết nứt nguy hiểm. Phương án trước mắt là di dời khoảng 1.000 m³ đất đá, hạ thấp cao trình và giật cấp mái taluy để giảm nguy cơ sạt lở.

Trước khi chờ có phương án khắc phục lâu dài, chính quyền xã Kỳ Anh đã thường xuyên kiểm tra để cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại trên tuyến đường Đồng - Trung.

Ông Võ Xuân Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Anh trao đổi: "Trong thời gian chờ xử lý triệt để, địa phương đã cắm biển cảnh báo, thường xuyên kiểm tra hiện trường, theo dõi diễn biến khi có mưa lớn và thông tin kịp thời trên hệ thống truyền thanh để người dân chủ động phòng tránh”.

Không chỉ khu vực phía nam Hà Tĩnh, trên tuyến quốc lộ 8, đoạn từ Km72 đến Km82 lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cũng có gần 20 điểm sạt lở tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão. Các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra, phát hiện sớm các vị trí có nguy cơ, kịp thời cắm biển cảnh báo, lập rào chắn, điều tiết giao thông và xử lý khi xảy ra sự cố.

Những khối đất đá treo lơ lửng trên sườn núi hay các vết nứt ngày càng mở rộng là lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ mất an toàn trên nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Cao Quý - Phó Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, Sở Xây dựng cho biết: “Ngành chức năng đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ các điểm sạt lở trên toàn tỉnh, đồng thời xây dựng phương án xử lý lâu dài nhằm ổn định mái taluy, gia cố nền đường và bảo đảm an toàn cho các tuyến giao thông trọng điểm trong điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan”.