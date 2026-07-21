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An ninh trật tự

Liên tiếp bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật trong đêm ở Hà Tĩnh

Mai Phương - Dương Chiến
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(Baohatinh.vn) - Công an xã Hương Bình và Công an phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) vừa kịp thời phát hiện, xử lý hai vụ việc liên quan đến hành vi gây rối trật tự công cộng và trộm cắp tài sản.

Bắt khẩn cấp đối tượng dùng hung khí gây rối trật tự công cộng

Khoảng 23 giờ ngày 19/7, Công an xã Hương Bình tiếp nhận tin báo của người dân về việc Đặng Văn Đồng (SN 2002, trú tại thôn Long Giang, xã Hương Bình) có hành vi sử dụng hung khí đuổi đánh anh Lê Văn Hoàng (SN 1997, trú tại thôn Hương Thanh, xã Hà Linh) tại các quán ăn, quán cà phê và tuyến đường thuộc thôn Hương Đồng, xã Hương Bình, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Văn Đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hương Bình đã nhanh chóng triển khai lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để xác minh, điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ hình sự đối với Đặng Văn Đồng. Các lệnh, quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục được điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

Phát hiện đối tượng điều khiển xe máy trộm cắp trên đường về nhà

Cũng trong ngày 19/7, qua công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an phường Thành Sen phát hiện một đối tượng nam giới điều khiển xe mô tô Wave màu đen có biểu hiện nghi vấn.

Cụ thể, khoảng 2 giờ cùng ngày, tại địa bàn phường Thành Sen, tổ công tác phát hiện người điều khiển xe mô tô sử dụng khẩu trang che biển kiểm soát. Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an xác định đối tượng là Lê Ngọc Cường (SN 2006, trú tại thôn Tân Đình, xã Hương Đô; hiện đang làm công nhân tại tỉnh Nghệ An).

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Cường khai nhận chiếc xe mô tô đang sử dụng là tài sản do Cường cùng đồng bọn thực hiện hành vi trộm cắp tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An.

Qua đấu tranh, Cường khai nhận chiếc xe mô tô đang sử dụng là tài sản do đối tượng cùng đồng bọn thực hiện hành vi trộm cắp tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An vào tối ngày 18/7/2026. Trên đường điều khiển xe về nhà qua tuyến đường Vũ Quang, phường Thành Sen, Cường bị lực lượng công an phát hiện, kiểm tra.

Sau khi xác minh, Công an phường Thành Sen đã phối hợp bàn giao đối tượng cùng phương tiện liên quan cho Công an phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

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Tags:

#bắt giữ #trộm cắp #đối tượng #bắt giữ khẩn cấp #đuổi đánh người

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

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