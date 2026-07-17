Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 200 tỷ đồng

Các đối tượng bị bắt giữ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về đấu tranh với tội phạm đánh bạc trên không gian mạng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát các đường dây có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trên Internet.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát phát hiện Châu Chí Phước (SN 1991, trú phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng) cùng một số đối tượng có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến. Xác định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, phương thức, thủ đoạn tinh vi, quy mô lớn, đầu tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ, chia thành 9 tổ công tác đồng loạt bắt giữ, triệu tập các đối tượng liên quan.

Châu Chí Phước - đối tượng cầm đầu đường dây.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu tháng 5/2026, trước thời điểm World Cup khởi tranh, Châu Chí Phước đã liên hệ với một đối tượng có biệt danh "Min" tại TP Hồ Chí Minh để nhận một tài khoản cá cược cấp Super Master trên hệ thống Bong88.

Từ tài khoản này, Phước tiếp tục phân chia thành nhiều tài khoản cấp Master, Agent và Member, giao cho các đối tượng khác quản lý, điều hành nhằm tổ chức cho nhiều người tham gia cá độ bóng đá trực tuyến để hưởng lợi bất chính.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6/2026 đến thời điểm bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch phục vụ việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây được xác định hơn 200 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định khởi tố đối với các bị can.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can.

Trong đó: Châu Chí Phước (SN 1991), Lê Trọng Thảo (SN 1985), Tô Ngọc Minh (SN 1987), cùng trú phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng và Nguyễn Văn Dĩ (SN 1991, trú phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) bị khởi tố về tội "Tổ chức đánh bạc".

Nguyễn Thành Đồng (SN 1987, trú phường Bình Thuận); Võ Mễ Kế (SN 1984), Bùi Đình Hải Đăng (SN 1984), Nguyễn Khiết Tâm (SN 1992), cùng trú phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng và Lưu Quang Huy (SN 1987, trú xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng) bị khởi tố về tội "Đánh bạc".

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.