Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia

Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia có tổ chức, hoạt động tinh vi trên không gian mạng, với sự tham gia của các đối tượng người nước ngoài cấu kết với đối tượng trong nước. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Ban chuyên án đã được xác lập, tập trung lực lượng, phương tiện và biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá.

Các đối tượng trong đường dây.

Ban chuyên án đã huy động 66 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tổ chức bắt giữ, khám xét, triệu tập 36 đối tượng hoạt động tại nhiều địa phương gồm: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng.

Đáng chú ý, đường dây này do 5 đối tượng trú tại Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam.

Đây là loại tội phạm hoạt động hoàn toàn trên không gian mạng, sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng, thiết bị điện tử và ứng dụng liên lạc mã hóa để che giấu hành vi phạm tội. Dòng tiền được luân chuyển nhanh qua nhiều tầng tài khoản, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, truy vết. Tuy nhiên, bằng bản lĩnh, nghiệp vụ vững vàng, lực lượng cán bộ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh từng bước dựng được sơ đồ hoạt động của đường dây, làm rõ vai trò từng đối tượng, phương thức điều hành từ nước ngoài cũng như cơ chế vận hành hệ thống tài khoản phục vụ rửa tiền.

Các đối tượng trong đường dây cùng tang vật.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 4/2026 đến thời điểm bị triệt phá (tháng 6/2026), các đối tượng đã tổ chức, vận hành hoạt động đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng dưới sự chỉ đạo từ xa của các đối tượng tại Đài Loan. Các đối tượng người Đài Loan cấu kết chặt chẽ với một số đối tượng người Việt Nam để xây dựng mạng lưới hoạt động tinh vi, khép kín. Để che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng người nước ngoài thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động và luân chuyển toàn bộ nhân viên sau khoảng 2 tháng. Việc thay đổi nơi ăn ở, làm việc liên tục cùng với phương thức quản lý khép kín đã gây nhiều khó khăn cho công tác nắm tình hình, xác minh, thu thập tài liệu của lực lượng chức năng. Bước đầu xác định, đường dây này thực hiện hành vi rửa tiền cho hoạt động đánh bạc trực tuyến cả trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Các đối tượng bị bắt giữ khi đang thực hiện các hành vi phạm tội.

5 đối tượng chủ mưu trong đường dây bao gồm: Chang Chia Hsien (SN 31/10/1995), trú tại Đài Loan, Trung Quốc; Yu Li Hao (SN 1/5/1998), trú tại Đài Loan, Trung Quốc; Pan Kun Yen (SN 19/8/1992), trú tại Đài Loan, Trung Quốc; Hsueh Wei Chung (SN 2/1/1994), trú tại Đài Loan, Trung Quốc; Lin Huy Mei (SN 19/9/2001), trú tại Đài Loan, Trung Quốc.

​Tang vật vụ án.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, nhóm đối tượng đã thuê địa điểm hoạt động tại ba khu chung cư trên địa bàn phường Thủ Dầu Một và phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh. Tại đây, 5 đối tượng người Đài Loan trực tiếp quản lý, giám sát các nhân viên người Việt Nam thực hiện các công đoạn phục vụ cho hoạt động phạm tội. Để che giấu hành vi vi phạm pháp luật, các đối tượng đã tuyển dụng nhiều người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động chính chủ, đồng thời sử dụng thông tin cá nhân để mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng khác nhau theo chỉ định của tổ chức.

Mỗi tài khoản có hạn mức giao dịch từ 1 đến 3 tỷ đồng và được yêu cầu không sử dụng số điện thoại trùng khớp với thông tin tài khoản ngân hàng nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Cơ quan công an lấy lời khai của Chang Chia Hsien (SN 31/10/1995) - vai trò chủ mưu.

Sau khi hoàn tất việc mở tài khoản, toàn bộ thông tin được chuyển cho các đối tượng tại Đài Loan quản lý, phân loại và sử dụng vào việc tiếp nhận, luân chuyển, thanh toán dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Cơ quan công an lấy lời khai của Lin Huy Mei (SN 19/9/2001) - đối tượng có vai trò quản lý, trả lương cho nhân viên

Chỉ trong thời gian hơn hai tháng hoạt động, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia này đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động cá nhân, 266 điện thoại được sử dụng phục vụ mục đích phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Cơ quan công an lấy lời khai của Nguyễn Đình Giáp (SN 14/9/1984), trú xã An Châu, tỉnh Nghệ An - người có vai trò phiên dịch trong đường dây.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội "Đánh bạc" và "Rửa tiền" để phục vụ công tác điều tra.

Việc triệt phá thành công đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn một lần nữa khẳng định quyết tâm chính trị cao, tinh thần chủ động tấn công, trấn áp tội phạm của lực lượng Công an Hà Tĩnh; đồng thời, thể hiện hiệu quả của sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an với công an các địa phương trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Chiến công này không chỉ ngăn chặn kịp thời dòng tiền bất hợp pháp phục vụ hoạt động cờ bạc trực tuyến xuyên quốc gia mà còn góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm sự lành mạnh của môi trường không gian mạng, thể hiện quyết tâm và năng lực của lực lượng Công an Hà Tĩnh trong đấu tranh với các loại tội phạm công nghệ cao trong tình hình mới.