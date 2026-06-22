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Lực lượng mũi nhọn trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia

Mai Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Trong bối cảnh các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, lực lượng an ninh điều tra (Công an Hà Tĩnh) luôn chủ động nắm chắc tình hình, khẳng định được vai trò mũi nhọn với nhiều chiến công xuất sắc.

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Cơ quan ANĐT Công an Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố đối với các đối tượng trong đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh (tháng 5/2026)

Với vai trò là lực lượng chủ công trong đấu tranh với tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, trong bất kỳ thời điểm nào, Phòng An ninh điều tra (ANĐT) đều tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo Công an tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các loại tội phạm trên lĩnh vực này.

Đặc biệt, những năm gần đây, lực lượng ANĐT Công an Hà Tĩnh đã phát hiện, đấu tranh, làm thất bại nhiều âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, chống đối trên địa bàn. Nổi bật là đã khởi tố các vụ án: N.VH (xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh (cũ)) về tội “Tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” (năm 2017); T.T.X (xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà (cũ)) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” (năm 2017); N.Q.H (SN 1991, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh (cũ)) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” (năm 2022); P.Đ.S (xã Hương Long, huyện Hương Khê (cũ)) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” (năm 2023)...

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Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng (thứ 2 từ phải sang) - Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra tang vật bị thu giữ trong chuyên án đấu tranh với các đối tượng có hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh (tháng 5/2026).

Khi an ninh mạng đang trở thành thách thức toàn cầu, tác động trực tiếp tới sự phát triển của mỗi quốc gia và người dân, lực lượng ANĐT Công an Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn, được dư luận hết sức khen ngợi.

Điển hình, từ tháng 4 đến đầu tháng 6/2026, Cơ quan ANĐT Công an Hà Tĩnh phối hợp các lực lượng chức năng phá thành công chuyên án đấu tranh với các đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng xảy ra tại các tỉnh: Ninh Bình, Lào Cai, Phú Thọ, Hưng Yên, Hà Tĩnh, An Giang, Vĩnh Long, TP Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh.

Qua đó, đã triệt xóa 3 “công xưởng” chế tạo vũ khí quân dụng trái phép quy mô cực lớn; khởi tố vụ án, triệu tập làm việc các đối tượng, khởi tố 22 bị can về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, thu giữ gần 270 khẩu súng thành phẩm và thân súng tự chế; hàng trăm bộ linh kiện lắp ráp súng và hộp tiếp đạn; trên 44.000 viên đạn; hơn 100 kg gồm đạn chì và chì thành phẩm dùng để sản xuất đạn cùng nhiều thiết bị, máy móc dùng để phục vụ gia công linh kiện súng; hàng nghìn linh kiện, phụ kiện liên quan như ống giảm thanh, báng súng, hộp tiếp đạn…

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Các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ (tháng 5/2026).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động sản xuất, chế tạo, tàng trữ và mua bán trái phép vũ khí quân dụng với quy mô lớn. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản không chính chủ trên các ứng dụng Telegram, Viber để liên lạc, trao đổi và giao dịch.

Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng an ninh mạng, an ninh điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ phối hợp, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp công tác nhằm đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây. Đây là vụ án liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng lớn nhất từ trước đến nay do lực lượng ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đấu tranh. Cơ quan ANĐT Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ, truy bắt các đối tượng khác có liên quan trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức sinh hoạt chính trị: "80 năm lực lượng An ninh nhân dân - Bản lĩnh, trí tuệ, vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Trong 6 tháng năm 2026, lực lượng ANĐT đã điều tra, làm rõ, xử lý 39 vụ án/98 bị can, trong đó tập trung chủ yếu là tội: chế tạo, tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép; tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép...

Bên cạnh đó, lực lượng ANĐT đã làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong và ngoài ngành như: bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quan, thuế... trong trao đổi thông tin, điều tra, xử lý các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trung tá Trần Quang Đạt - Trưởng phòng ANĐT (Công an tỉnh) cho biết: “Thời gian tới, toàn đơn vị sẽ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, không ngừng nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, hướng về cơ sở, chủ động kiểm soát tình hình, giải quyết những yếu tố gây mất ổn định từ cơ sở ngay khi mới phát sinh, không để tác động đến an ninh quốc gia. Cùng đó, chú trọng công tác phối hợp với các phòng nghiệp vụ, công an các phường, xã chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy KT-XH phát triển”.

Với những chiến công đã lập được, năm 2025, Phòng ANĐT có 1 tập thể, 3 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen và có 3 tập thể được UBND tỉnh tặng bằng khen. 6 tháng năm 2026, đơn vị 2 lần được lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

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#Phòng ANĐT Công an Hà Tĩnh #Hà Tĩnh 24h #Công an Hà Tĩnh

Chủ đề Phòng chống tội phạm

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