Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 39 vụ cháy, tuy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản khoảng 7 tỷ đồng, trong đó có 9 vụ cháy liên quan đến phương tiện giao thông đường bộ.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn trên xe ô tô.



Nguyên nhân cháy phương tiện chủ yếu xuất phát từ việc hệ thống điện bị quá tải, chập điện, rò rỉ nhiên liệu, phương tiện không được bảo dưỡng định kỳ, cải tạo không đúng kỹ thuật hoặc do người sử dụng chủ quan trong quá trình vận hành.

Để chủ động phòng ngừa cháy, nổ đối với phương tiện giao thông, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp sau:

1. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện theo định kỳ; chú ý kiểm tra hệ thống điện, bình ắc quy, dây dẫn điện, hệ thống nhiên liệu, khoang động cơ, hệ thống làm mát và các thiết bị tiêu thụ điện trên xe; kịp thời thay thế các linh kiện đã cũ, xuống cấp hoặc có dấu hiệu hư hỏng.

2. Không tự ý câu mắc, đấu nối thêm các thiết bị điện công suất lớn như: đèn trợ sáng, loa công suất lớn, màn hình, thiết bị điện tử ngoài thiết kế ban đầu của nhà sản xuất nếu không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật an toàn điện.

3. Đối với ô tô, cần thường xuyên vệ sinh khoang máy, tránh để dầu mỡ, giẻ lau, lá cây hoặc vật liệu dễ cháy bám trong khoang động cơ; kiểm tra rò rỉ xăng dầu, khí gas đối với xe sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng.

4. Không để các vật dụng dễ cháy, nổ trong phương tiện dưới trời nắng nóng như: bật lửa, bình xịt áp suất, pin sạc dự phòng, điện thoại, thiết bị điện tử, hóa chất dễ cháy… vì nhiệt độ trong xe đóng kín có thể tăng rất cao, dễ dẫn đến phát nổ hoặc cháy lan.

5. Đối với xe máy, cần kiểm tra hệ thống dây điện sau thời gian sử dụng dài; không sử dụng dây điện không rõ nguồn gốc, không quấn thêm nhiều thiết bị tiêu thụ điện làm tăng tải hệ thống điện của xe.

6. Đối với xe điện, xe đạp điện, cần sử dụng pin, bộ sạc đúng chủng loại, có nguồn gốc rõ ràng; không sạc điện qua đêm, không sạc khi không có người theo dõi; không sạc tại hành lang, lối thoát nạn hoặc nơi có nhiều vật liệu dễ cháy. Khi phát hiện pin có dấu hiệu nóng bất thường, phồng rộp, bốc mùi khét hoặc giảm hiệu năng nhanh cần dừng sử dụng và kiểm tra ngay.

7. Không đỗ xe trong thời gian dài dưới trời nắng gắt hoặc gần khu vực có nguồn nhiệt, nguồn lửa. Khi đỗ xe trong gara, tầng hầm hoặc khu vực tập trung đông phương tiện cần bảo đảm khoảng cách an toàn và có phương tiện chữa cháy tại chỗ. Không đỗ xe dưới các cây cao hoặc gần khu vực cột điện, các biển báo, pano, áp phích... khi dự báo thời tiết có mưa lớn, giông tố, lốc xoáy.

8. Chủ phương tiện kinh doanh vận tải cần thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở lái xe kiểm tra an toàn PCCC trước khi xuất bến; bố trí bình chữa cháy trên xe theo quy định; bảo đảm dụng cụ thoát nạn, búa phá kính, ngắt điện khẩn cấp hoạt động tốt.

9. Mỗi người điều khiển phương tiện cần trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý sự cố cháy ban đầu. Khi phát hiện có mùi khét, khói hoặc tia lửa điện phát ra từ phương tiện, cần nhanh chóng dừng xe ở nơi an toàn, tắt máy, ngắt nguồn điện, sử dụng bình chữa cháy để xử lý ban đầu và gọi ngay số điện thoại 114 để được hỗ trợ kịp thời.

Ngoài ra, người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy; không chủ quan trước các nguy cơ cháy, nổ, tai nạn, sự cố trong điều kiện thời tiết diễn biến thất thường. Việc chủ động kiểm tra, bảo dưỡng và sử dụng phương tiện đúng cách không chỉ góp phần bảo vệ tài sản của bản thân mà còn bảo đảm an toàn cho cộng đồng và xã hội.