Rác dồn ứ, cháy âm ỉ gây ô nhiễm ở xã Toàn Lưu

(Baohatinh.vn) - Giữa thời tiết mùa hè, khói từ bãi rác thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) quẩn đặc, kèm mùi nhựa và nilon cháy khét, trở thành nỗi ám ảnh của nhiều hộ dân trên địa bàn.
Bãi rác có diện tích khoảng 1.000m², tập kết nhiều loại rác sinh hoạt, bao bì, nhựa, nilon và các phế thải khác. Rác chất thành từng lớp dày; phần lớn bề mặt đã cháy thành tro nhưng bên dưới vẫn còn âm ỉ. Nhiều vị trí tiếp tục phát lửa, liên tục bốc khói.
Cùng chung nỗi bất an, bà Dương Thị Thanh, trú thôn Xuân Sơn (xã Toàn Lưu) cho biết: "Mỗi lần đi qua khu vực này đều phải chịu đựng mùi hôi khét nồng nặc. Có thời điểm, khói bốc thành cột cao, theo gió lan vào khu dân cư dù đã cách bãi rác cả cánh đồng. Người dân trên địa bàn mong muốn các điểm cháy sớm được dập tắt hoàn toàn, lượng rác tồn đọng được xử lý dứt điểm".
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