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Rác dồn ứ, cháy âm ỉ gây ô nhiễm ở xã Toàn Lưu

Nguyễn Trung - Đình Phi
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(Baohatinh.vn) - Giữa thời tiết mùa hè, khói từ bãi rác thôn Xuân Sơn, xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) quẩn đặc, kèm mùi nhựa và nilon cháy khét, trở thành nỗi ám ảnh của nhiều hộ dân trên địa bàn.

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Những ngày qua, tại bãi tập kết rác ở thôn Xuân Sơn (xã Toàn Lưu), khói trắng xám thường xuyên bốc lên, quẩn đặc trong không khí.
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Mùi hôi của rác phân hủy hòa lẫn mùi khét từ nhựa, túi nilon và nhiều loại chất thải bị đốt cháy phát tán theo gió gây ô nhiễm đến môi trường xung quanh.
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Bãi rác có diện tích khoảng 1.000m², tập kết nhiều loại rác sinh hoạt, bao bì, nhựa, nilon và các phế thải khác. Rác chất thành từng lớp dày; phần lớn bề mặt đã cháy thành tro nhưng bên dưới vẫn còn âm ỉ. Nhiều vị trí tiếp tục phát lửa, liên tục bốc khói.
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Giữa thời tiết mùa hè nóng bức, tình trạng cháy kéo dài khiến không khí trong khu vực càng thêm ngột ngạt. Khói, bụi và mùi khét phát tán theo hướng gió, ảnh hưởng không nhỏ đến các khu dân cư lân cận.
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Ông Dương Đình Dũng, trú thôn Xuân Sơn (xã Toàn Lưu) cho biết: "Khói và mùi hôi, khét xuất hiện gần như thường xuyên, trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân. Tình trạng này còn khiến nhiều hộ dân lo lắng về những ảnh hưởng lâu dài đối với môi trường sống và sức khỏe".
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Cùng chung nỗi bất an, bà Dương Thị Thanh, trú thôn Xuân Sơn (xã Toàn Lưu) cho biết: "Mỗi lần đi qua khu vực này đều phải chịu đựng mùi hôi khét nồng nặc. Có thời điểm, khói bốc thành cột cao, theo gió lan vào khu dân cư dù đã cách bãi rác cả cánh đồng. Người dân trên địa bàn mong muốn các điểm cháy sớm được dập tắt hoàn toàn, lượng rác tồn đọng được xử lý dứt điểm".
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Trước đây, khu vực này được xây dựng làm điểm trung chuyển, tập kết rác của xã Lưu Vĩnh Sơn, nay thuộc xã Toàn Lưu. Tuy nhiên, thời gian qua, rác thường xuyên dồn ứ và được xử lý bằng hình thức đốt lộ thiên.
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Việc đốt lẫn nhiều loại rác sinh hoạt, đặc biệt là nhựa và nilon, phát sinh lượng lớn khói, bụi và mùi khó chịu, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.
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Để giải quyết tình trạng trên, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan cần khẩn trương dập tắt hoàn toàn các điểm cháy, thu gom, vận chuyển lượng rác đang tồn đọng đến nơi xử lý phù hợp. Đồng thời, cần kiểm tra nguyên nhân, xác định trách nhiệm, xử lý theo quy định của pháp luật và xây dựng phương án thu gom, trung chuyển rác ổn định, lâu dài.
Video: Nỗi ám ảnh từ bãi tập kết rác ở thôn Xuân Sơn (xã Toàn Lưu).

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#ô nhiễm #rác thải #xã Toàn Lưu #đốt rác #bảo vệ môi trường

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

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