Rác dồn ứ, cháy âm ỉ gây ô nhiễm ở xã Toàn Lưu

Cưa bom mìn lấy thuốc nổ TNT, 8 nghi phạm bị bắt 14/07/2026 09:37 Đường dây thu gom bom mìn sót lại sau chiến tranh, cưa lấy thuốc nổ TNT để bán vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Cơ quan điều tra bắt 8 người, thu giữ hơn 16 kg thuốc nổ quân dụng có sức công phá lớn.

Cảnh giác với chiêu trò thuê, mượn số điện thoại 14/07/2026 05:25 Chỉ một hành động như cho mượn sim điện thoại chính chủ, cung cấp mã OTP hoặc để người khác sử dụng thông tin cá nhân cũng có thể khiến bản thân trở thành mắt xích trong các đường dây lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền hoặc các hoạt động vi phạm pháp luật khác.

Bắt đối tượng liên tiếp thực hiện 3 vụ trộm xe máy 13/07/2026 17:55 Từ tháng 6/2026 đến nay, Thân Chí Lương (SN 1998, trú xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) đã liên tiếp lấy cắp 3 xe máy ở các địa phương để bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Điều tra vụ án mạng khiến 3 người tử vong trong đêm 13/07/2026 16:25 Rạng sáng 13/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã khẩn trương vào cuộc điều tra vụ án mạng xảy ra khu phố 8, phường Lộc Ninh khiến 3 người tử vong…

Khởi tố vụ án chìm ca nô ở Phú Quốc, tạm giữ thuyền trưởng điều tra vụ 15 du khách tử vong 12/07/2026 16:03 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hồng Hải liên quan đến vụ chìm ca nô, làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc.

Tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và CNCH tại xã Cẩm Xuyên 11/07/2026 17:04 Không chỉ trang bị kiến thức về PCCC và CNCH, chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và CNCH tại xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) còn giúp học sinh rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, bảo vệ bản thân khi xảy ra sự cố.

Lật ca nô chở khách trên biển Phú Quốc, khẩn trương cứu hộ 11/07/2026 15:13 Chiều 11/7, một vụ lật ca nô chở khách xảy ra trên vùng biển phía Nam đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang). Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quốc cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

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Tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi mất tích dưới sông Ngàn Sâu 11/07/2026 07:16 Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể bé trai 6 tuổi mất tích tại xã Mai Hoa (tỉnh Hà Tĩnh) dưới sông Ngàn Sâu. Nguyên nhân được xác định là do đuối nước.

Khẩn trương tìm kiếm bé trai 6 tuổi mất tích tại Hà Tĩnh 10/07/2026 16:26 UBND xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) vừa phát thông báo, đề nghị Nhân dân và các lực lượng hỗ trợ tìm kiếm cháu Nguyễn Văn Hiệp (6 tuổi) bị mất tích.

Tìm thấy thi thể bé gái mất tích do đuối nước trên sông Ngàn Trươi 10/07/2026 15:45 Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé gái mất tích do đuối nước trên sông Ngàn Trươi (Hà Tĩnh) và đang hoàn tất thủ tục bàn giao cho gia đình.

Đặc điểm và ý nghĩa của tiêu lệnh chữa cháy, nội quy PCCC 10/07/2026 14:19 Bảng tiêu lệnh chữa cháy, nội quy phòng cháy chữa cháy giúp người sử dụng có thể nắm bắt những hành động cơ bản cần thực hiện khi sự cố hỏa hoạn xảy ra.

Xuất hiện vết nứt lớn trên núi, nguy cơ sạt lở khối đất đá "khủng" xuống đường 10/07/2026 13:30 Vết nứt lớn trên đỉnh núi Chòi (xã Kỳ Anh – Hà Tĩnh) đang đe dọa trực tiếp người và phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến đường Đồng – Trung.

Thường xuyên rà soát, kiểm tra nguồn tiềm ẩn nguy cơ cháy 10/07/2026 12:08 Khảo sát tại các công ty trên địa bàn phường Nam Hồng Lĩnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đơn vị thường xuyên rà soát, kiểm tra nguồn điện, nguồn nhiệt tiềm ẩn nguy cơ cháy.

Tìm kiếm bé gái 10 tuổi đuối nước trên sông Ngàn Trươi 09/07/2026 22:18 Chiều 9/7, một bé gái 10 tuổi ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) chơi cùng bạn bên bờ sông Ngàn Trươi, không may trượt chân xuống dòng nước.

Nữ hiệu phó bị khởi tố trong vụ điểm Toán trường chuyên cao bất thường 09/07/2026 16:04 Bà Trần Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, bị khởi tố với cáo buộc có sai phạm trong vụ điểm Toán cao bất thường tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

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Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang bị giữ khẩn cấp trong vụ điểm Toán bất thường 05/07/2026 22:24 Nguyễn Hà Duy, 28 tuổi, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, bị tạm giữ khẩn cấp để điều tra liên quan đến kết quả thi tốt nghiệp tại trường này.

Giải cứu cháu bé bị bắt cóc khi đang bán dưa ven đường 05/07/2026 10:00 Sau gần 3 giờ truy xét, chiều tối 4/7, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ đối tượng bắt cóc bé gái 6 tuổi khi đang bán dưa ven đường ở Sơn La lúc đang lẩn trốn trên địa bàn Lào Cai, đồng thời giải cứu an toàn cháu bé.

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Bắt 2 đối tượng lừa đảo chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam 04/07/2026 13:24 Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ: Hoàng Tuấn Nhật (SN 2004), Nguyễn Vũ Kỳ (SN 2002) cùng trú xã Cẩm Xuyên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua việc núp bóng dịch vụ chuyển tiền từ Hàn Quốc về Việt Nam.

[Infographic] 7 trường hợp được sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác 03/07/2026 16:05 Từ ngày 1/7/2026, có 7 trường hợp được sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác theo quy định mới của Nghị định 241/2026/NĐ-CP sau khi được sửa đổi.

122 người tử vong do tai nạn giao thông trong 6 tháng đầu năm 03/07/2026 10:15 Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 199 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 122 người tử vong và hơn 150 người bị thương.