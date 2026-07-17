Khống chế thành công vụ cháy vùng tràm ở xã Thạch Khê

(Baohatinh.vn) - Sau hơn 2 giờ nỗ lực, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng và người dân đã dập tắt vụ cháy nhiều diện tích cây tràm tại khu vực thôn Thạch Hải, xã Thạch Khê (Hà Tĩnh).
Khoảng 13 giờ ngày 17/7, một vụ cháy đã bất ngờ bùng phát tại khu vực có nhiều cây tràm tự nhiên xen lẫn diện tích tràm do người dân trồng ở thôn Thạch Hải, xã Thạch Khê.
Do thời tiết nắng nóng, gió thổi mạnh, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khiến nhiều diện tích cây tràm, cây bụi và thảm thực vật bị thiêu rụi. Ngay khi nhận được tin báo, UBND xã Thạch Khê đã huy động lực lượng công an, quân sự cùng đông đảo người dân địa phương tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy.
Các lực lượng đã phối hợp phát đường băng cản lửa, khoanh vùng, dập lửa và ngăn đám cháy lan sang những khu vực lân cận. Sau hơn 2 giờ nỗ lực, đám cháy cơ bản được khống chế. Thống kê ban đầu, khoảng 3 ha cây tràm và thảm thực vật bị ảnh hưởng.
Theo Hạt Kiểm lâm Thạch Hà, khu vực xảy ra cháy hiện nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế cho thấy, tại đây có diện tích tràm tự nhiên đã hình thành từ nhiều năm, xen lẫn tràm do người dân trồng. Thực tế này đặt ra yêu cầu cần tiếp tục rà soát, ghi nhận và đánh giá đầy đủ, chính xác hiện trạng cây rừng, thảm thực vật trên địa bàn, từ đó có phương án quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy phù hợp.
Hiện, chính quyền xã Thạch Khê và các lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hiện trường, bố trí lực lượng ứng trực, đề phòng lửa bùng phát trở lại; đồng thời, xác minh nguyên nhân vụ cháy.
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