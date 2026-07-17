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Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 1.200 tỷ đồng

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Lợi dụng sức nóng của Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026, một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch gần 1.200 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Quảng Ngãi triệt phá. Đây được xác định là một trong những vụ cá độ bóng đá có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Ngày 17/7, thông tin, vừa đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô giao dịch gần 1.200 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, đấu tranh đường dây cá độ bóng đá hoạt động tinh vi do Nguyễn Đức Nghiêm (32 tuổi, trú thôn Thọ Lộc Tây, xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) cầm đầu.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Nghiêm.
Đối tượng cầm đầu Nguyễn Đức Nghiêm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 2 đến ngày 10/7/2026, Nghiêm sử dụng một tài khoản tổng trên trang web bong88ag.com, sau đó chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho các đại lý quản lý. Các đại lý tiếp tục cấp tài khoản cho người chơi tham gia cá cược các trận đấu bóng đá trên Internet, chủ yếu trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Đường dây này được tổ chức theo mô hình nhiều tầng nấc, khép kín, từ đối tượng cầm đầu, đại lý cấp dưới đến người trực tiếp tham gia cá cược. Mỗi mắt xích được phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm điều hành hoạt động, quản lý tài khoản và thanh toán tiền thắng, thua trên không gian mạng.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động đánh bạc của đường dây lên đến gần 1.200 tỷ đồng, trở thành một trong những vụ cá độ bóng đá có quy mô lớn nhất từng được phát hiện và triệt xóa trên địa bàn tỉnh.

Tang vật thu giữ.
Tang vật thu giữ.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng cũng làm rõ thủ đoạn của các đối tượng khi sử dụng tài khoản ảo, sim không chính chủ cùng nhiều ứng dụng liên lạc có tính bảo mật cao để che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Đến nay, cơ quan điều tra đã triệu tập hàng chục đối tượng có liên quan, đồng thời 7 đối tượng để điều tra về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Nhiều điện thoại di động, máy tính, thiết bị điện tử cùng tài liệu, dữ liệu và tang vật liên quan đã bị thu giữ để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

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Các đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc qua mạng.

Trước đó, trong tháng 6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã bóc gỡ một đường dây đánh bạc qua mạng khác với tổng số tiền giao dịch hơn 600 tỷ đồng, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can liên quan.

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#Giải vô địch bóng đá thế giới #World Cup 2026 #cá độ bóng đá qua mạng

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

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