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Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn mùa World Cup 2026

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Công an tỉnh Bắc Ninh đã đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá, bắt giữ 13 đối tượng liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát).
Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: TTXVN phát).

Thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong thời gian diễn ra vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2026, từ ngày 30/6 - 13/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Bắc Ninh đã đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá, bắt giữ 13 đối tượng liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng liên tỉnh: Bắc Ninh, Hưng Yên, thành phố Hà Nội... có dấu hiệu hoạt động cờ bạc trực tuyến với số tiền giao dịch lớn. Đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai lực lượng, tiến hành phá án, bắt giữ 7 đối tượng và thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử.

Ngày 30/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Khai thác mở rộng, ngày 12/7/2026, Ban Chuyên án tiếp tục bắt giữ thêm 6 đối tượng về hành vi đánh bạc, nâng tổng số lên 13 đối tượng trong đường dây này.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Từ giữa tháng 5/2026, Ngô Chí Hậu (sinh năm 1985) và Nguyễn Đắc Dương (sinh năm 1992) cùng trú tại phường Đồng Nguyên đã mua hàng trăm tài khoản cấp Master (tổng đại lý), Agent (đại lý) trên website của nhà cái “Bong88”, “Agbong88”, “M8168live”, “Viva88”... rồi phân quyền cho các đối tượng còn lại làm Member (thành viên) trong hệ thống để tham gia cá độ với các trận đấu thuộc khuôn khổ World Cup 2026, Giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1), Giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga)... Tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc lên đến hơn 60 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

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#cá độ bóng đá #World Cup 2026

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