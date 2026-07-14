Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn mùa World Cup 2026

Công an tỉnh Bắc Ninh đã đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá, bắt giữ 13 đối tượng liên quan.
Thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong thời gian diễn ra vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2026, từ ngày 30/6 - 13/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Bắc Ninh đã đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá, bắt giữ 13 đối tượng liên quan.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng liên tỉnh: Bắc Ninh, Hưng Yên, thành phố Hà Nội... có dấu hiệu hoạt động cờ bạc trực tuyến với số tiền giao dịch lớn. Đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh và xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/6/2026, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai lực lượng, tiến hành phá án, bắt giữ 7 đối tượng và thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử.
Ngày 30/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Khai thác mở rộng, ngày 12/7/2026, Ban Chuyên án tiếp tục bắt giữ thêm 6 đối tượng về hành vi đánh bạc, nâng tổng số lên 13 đối tượng trong đường dây này.
Kết quả điều tra bước đầu xác định: Từ giữa tháng 5/2026, Ngô Chí Hậu (sinh năm 1985) và Nguyễn Đắc Dương (sinh năm 1992) cùng trú tại phường Đồng Nguyên đã mua hàng trăm tài khoản cấp Master (tổng đại lý), Agent (đại lý) trên website của nhà cái “Bong88”, “Agbong88”, “M8168live”, “Viva88”... rồi phân quyền cho các đối tượng còn lại làm Member (thành viên) trong hệ thống để tham gia cá độ với các trận đấu thuộc khuôn khổ World Cup 2026, Giải vô địch quốc gia Pháp (Ligue 1), Giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga)... Tổng số tiền các đối tượng sử dụng vào mục đích đánh bạc lên đến hơn 60 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh) đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.
Theo thống kê của Cục CSGT, trong 6 tháng năm 2026, toàn quốc xảy ra 7.773 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.877 người, bị thương 4.486 người. So với cùng kỳ năm 2025, giảm 1.641 vụ (17,4%), giảm 445 người chết (8,4%) và giảm 1.745 người bị thương (28%).
Việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái mang lại nhiều lợi ích thiết thực, tuy nhiên người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa, tuân thủ các quy định an toàn điện và phòng cháy, chữa cháy nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của bản thân, gia đình và cộng đồng.
Thời tiết nắng nóng kéo dài, các doanh nghiệp ở KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã chủ động triển khai nhiều giải pháp PCCC phù hợp với đặc điểm tình hình sản xuất, kinh doanh, nhằm ứng phó hiệu quả với nguy cơ cao về hoả hoạn.
Người lái ô tô chở trẻ em dưới 10 tuổi, có chiều cao dưới 1,35m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp theo quy định sẽ xử phạt cảnh cáo từ ngày 15/8. Tuy nhiên quy định này không áp dụng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Nhiều người thắc mắc, trước ngày 15/8 thì vì phạm có bị phạt?
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Công an phường Thủ Dầu Một, Công an phường Chánh Hưng (TP Hồ Chí Minh), Công an tỉnh Lâm Đồng, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.
Lực lượng công an, từ tỉnh đến cơ sở ở Hà Tĩnh đã đồng loạt triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên phạm vi toàn tỉnh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Việc đấu tranh, triệt phá thành công đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí và sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh.
Theo thông tin từ EVN, gần đây đã xuất hiện tình trạng lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo nhằm lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và dữ liệu khách hàng. Người dân sử dụng điện tại Hà Tĩnh cần nâng cao tinh thần cảnh giác để tránh "sập bẫy" kẻ gian.