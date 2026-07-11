Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh 400 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 11 người trong đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô lớn trên không gian mạng.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá có sự tham gia của nhiều đối tượng tại thành phố Huế và tỉnh Quảng Trị. Đường dây này hoạt động hết sức tinh vi, lợi dụng thời điểm diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 để lôi kéo các con bạc. Ngày 8/7, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ 11 người liên quan.
Cơ quan chức năng đã làm rõ hành vi phạm tội của 11 người này với các vai trò “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Nhóm người này gồm: Trần Đình Lộc, 40 tuổi; Trần Hiệp, 33 tuổi; Võ Văn Phi, 36 tuổi; Trần Ngọc Được, 31 tuổi; Lê Trương Minh, 44 tuổi và Nguyễn Thanh Quang, 54 tuổi (đều trú tại thành phố Huế); Bùi Quang Lĩnh, 31 tuổi; Nguyễn Văn Bình, 39 tuổi; Trần Tấn Cường, 25 tuổi; Trần Tuấn Anh, 31 tuổi và Nguyễn Văn Hải 47 tuổi (đều trú tại tỉnh Quảng Trị).
Cơ quan công an xác định, trong thời điểm diễn ra giải bóng đá World Cup 2026, tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây liên tỉnh này đã lên đến khoảng 400 tỷ đồng.
Ngày 9/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 11 người trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
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