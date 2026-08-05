Khởi tố ca sĩ Nguyễn Thị Hiền và Giám đốc Công ty Unicorn Việt Nam

Ngày 5/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị tiếp tục mở rộng, tăng cường rà soát, xử lý các vi phạm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng, qua đó phát hiện và đã liên tiếp khởi tố các vụ án, bị can về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Nguyễn Thị Hiền là ca sĩ tự do, hợp tác với Công ty BH Media quản lý kênh YouTube “Phương Diễm Huyền” có quy mô lớn với hàng trăm nghìn người theo dõi, đăng tải hàng nghìn video clip nhạc Bolero, trữ tình.

Khởi tố bị can đối với Ca sĩ Nguyễn Thị Hiền (chủ kênh YouTube "Phương Diễm Huyền").

Trong thời gian dài, Hiền đã sử dụng, đăng tải nhiều tác phẩm âm nhạc của các tác giả (trong đó có nhiều video đạt hàng triệu lượt xem) lên kênh YouTube của mình mà không xin phép, không trả tiền bản quyền theo quy định.

Hành vi xâm phạm bản quyền nghiêm trọng này đã gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng cho các tác giả, đồng thời giúp đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ nền tảng mạng xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật đối với Nguyễn Thị Hiền về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Nguyễn Thành Hiệp là Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Unicorn Việt Nam, đơn vị quản lý và vận hành kênh YouTube "liveshowunicorn2988" (hợp tác với Công ty BH Media). Kênh YouTube này có quy mô lớn, đăng tải gần 1.000 video và thu hút hàng trăm triệu lượt xem.

Khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Hiệp - Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Unicorn Việt Nam.

Từ năm 2021 đến năm 2026, Hiệp đã sử dụng, đăng tải trái phép hàng trăm tác phẩm âm nhạc của nhiều tác giả là thành viên Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam lên kênh YouTube của mình mà không xin phép, không trả tiền bản quyền theo quy định (trong đó có hơn 200 video vi phạm).

Hành vi xâm phạm bản quyền nghiêm trọng này đã gây thiệt hại hơn 100 triệu đồng tiền bản quyền cho các tác giả, đồng thời giúp đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ nền tảng mạng xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật đối với Nguyễn Thành Hiệp về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị các tổ chức, cá nhân đang có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan trên không gian mạng cần chủ động chấm dứt ngay hành vi sai phạm, tự giác kê khai, khắc phục hậu quả và làm việc với cơ quan chức năng để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.