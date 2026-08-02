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Từ nguyên liệu ở chợ thành 10.000 hũ kem "Made in Mỹ, Thái"

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Lâm Thị Kim Nương bị cáo buộc mua nguyên liệu tại Chợ Lớn, công ty dược, ​​​thuê nhân viên pha chế, sang chiết rồi dán nhãn các hãng nước ngoài để bán.

Hành vi của Lâm Thị Kim Nương (43 tuổi); Kiều Hoàng Nhã (38 tuổi, Giám đốc công ty Dược - Mỹ phẩm Hikachi) và 4 người khác được nêu trong cáo trạng VKSND Khu vực 9 đã hoàn tất.

Hồ sơ vụ án đã được chuyển qua tòa cùng cấp để xét xử nhóm Nương về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm.

Mỹ phẩm gắn mác ngoại "đổ" về nhiều tỉnh thành

Theo cáo trạng, năm 2023, Nương sản xuất, kinh doanh nhiều loại mỹ phẩm dưỡng da tại TP HCM. Ban đầu, bà mua các sản phẩm hoàn chỉnh mang nhãn Olay, Vaseline, Arbutin, Bạch Ngọc Liên... từ Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Hikachi để bán kiếm lời.

Từ tháng 1/2025, Hikachi không còn cung cấp thành phẩm mà giao kem đã sang chiết vào hũ, kèm tem nhãn, bao bì và màng co. Nương tự tổ chức khâu hoàn thiện, trực tiếp dán tem, nhãn ghi các thương hiệu nổi tiếng và xuất xứ "Made in Thailand", "Sản xuất tại Mỹ", ép màng co, đóng gói rồi bán ra thị trường.

Ngoài nguồn hàng từ Hikachi, Nương còn tự mua nguyên liệu kem, hũ đựng, màng co tại Chợ Lớn (quận 5 cũ), đặt in tem nhãn theo mẫu tại một cơ sở in để sản xuất thêm các dòng kem tẩy trắng, tẩy tế bào chết mang nhãn hiệu và xuất xứ nước ngoài.

Lâm Thị Kim Nương và Kiều Hoàng Nhã (lần lượt từ phải sang) cùng đồng phạm lúc bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM
Lâm Thị Kim Nương và Kiều Hoàng Nhã (lần lượt từ phải sang) cùng đồng phạm lúc bị bắt. Ảnh: Công an TP HCM

Để vận hành xưởng, Nương thuê ba nhân viên làm việc thường xuyên. Họ không được phân công cố định mà tự chia nhau các công đoạn: cho nguyên liệu vào máy trộn, bơm kem vào hũ, dán tem, nhãn, ép màng co và đóng gói thành phẩm dưới sự chỉ đạo của Nương.

Nương trực tiếp thanh toán tiền mua nguyên liệu, bao bì, tem nhãn cho các đầu mối cung cấp qua tài khoản ngân hàng.

Sau khi hoàn thiện, mỹ phẩm được Nương quảng bá trên Facebook "Lâm Nương" và tài khoản TikTok "Shop Mỹ Phẩm Cô Nương" để tìm khách, nhận đơn.

Khi có người đặt mua, Nương chỉ đạo nhân viên sản xuất, hoàn thiện sản phẩm rồi giao cho nhân viên hoặc thuê shipper chuyển đến khách hàng.

Theo điều tra, phần lớn người mua là các đầu mối bán sỉ tại các tỉnh miền Tây và miền Trung.

Kem trộn được xưởng pha chế từ hóa chất không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an TP HCM
Kem trộn được xưởng pha chế từ hóa chất không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an TP HCM

Hơn 10.000 sản phẩm bị phát hiện trong xưởng

Ngày 2/7/2025, Công an TP HCM kiểm tra xưởng của Nương, phát hiện hơn 10.000 sản phẩm mỹ phẩm giả cùng hàng trăm kg kem, hóa chất, tem nhãn, bao bì và nhiều máy móc phục vụ pha chế, sang chiết, đóng gói.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng khám xét Công ty Hikachi và các địa điểm liên quan, thu giữ thêm nhiều bán thành phẩm, tem nhãn, bao bì cùng thiết bị phục vụ sản xuất mỹ phẩm giả.

Theo kết luận định giá, số hàng hóa bị thu giữ trị giá hơn 104 triệu đồng. Cơ quan tố tụng cáo buộc các bị can thu lợi bất chính khoảng 50 triệu đồng.

vnexpress.net
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Tags:

#sản xuất hàng giả #mỹ phẩm giả #sản xuất mỹ phẩm #hàng giả #hàng nhái

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