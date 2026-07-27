Không để cánh diều trở thành mối nguy cho lưới điện

Chiều 21/7/2026, đường dây 110kV đi qua thôn Trường Thọ (xã Kỳ Khang) bất ngờ gặp sự cố, làm gián đoạn việc cung cấp điện trên hệ thống. Sau khi kiểm tra hiện trường, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Hà Tĩnh phát hiện dây dẫn pha B xuất hiện vết phóng điện, bên dưới có một đoạn dây cáp viễn thông bị cháy sém.

Quá trình xác minh, cơ quan chức năng xác định cháu Đào Anh V. và cháu Hoàng Trọng Ph. (cùng trú thôn Trường Thọ) đã sử dụng cáp viễn thông làm dây diều và trong lúc thả diều đã để dây chạm vào đường điện 110kV.

Cán bộ Xí nghiệp Lưới điện cao thế Hà Tĩnh phối hợp lập biên bản xử lý vụ việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện do thả diều vào ngày 21/7/2026.

Ngay sau khi sự việc được xác minh, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Hà Tĩnh đã có văn bản đề nghị UBND xã Kỳ Khang và Công an xã Kỳ Khang lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân có hành vi nêu trên. Việc xử phạt nhằm răn đe, giáo dục để người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa các hành vi tương tự có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Hà Minh Đông - Giám đốc Xí nghiệp Lưới điện cao thế Hà Tĩnh cho biết: "Đơn vị đang quản lý, vận hành 18 lộ đường dây 110kV với tổng chiều dài hơn 300 km, trải dài qua nhiều khu dân cư. Đây là hệ thống truyền tải điện có vai trò đặc biệt quan trọng, bảo đảm nguồn điện cho sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện; hơn 75 thông báo đã được gửi đến các địa phương, trường học; gần 300 thông báo được chuyển trực tiếp đến các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường dây cao áp.

Tuy nhiên, thực tế vẫn xảy ra những vụ việc vi phạm đáng tiếc. Đề nghị chính quyền các địa phương và cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, các bậc phụ huynh cần quan tâm quản lý con em trong thời gian nghỉ hè, tránh để xảy ra những sự cố không mong muốn".

Xí nghiệp Lưới điện cao thế Hà Tĩnh đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

Tại Điện lực Thạch Hà, chỉ trong thời gian ngắn đã ghi nhận 3 vụ sự cố lưới xuất phát từ việc diều vướng vào đường dây điện. Điển hình vào lúc 10h ngày 6/6/2026, một con diều mắc vào đường dây 372E18.1 tại vị trí cột số 99, khiến gần 3.000 hộ dân thuộc các xã Toàn Lưu và Đồng Tiến bị mất điện. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng quản lý vận hành đã khẩn trương đến hiện trường xử lý, khôi phục cấp điện trở lại vào khoảng 11h30p cùng ngày.

Theo ông Nguyễn Quốc Tuấn - Quyền Trưởng Điện lực Thạch Hà, phần lớn các vụ việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện đều xuất phát từ việc người dân lựa chọn khu vực thả diều quá gần đường dây điện hoặc sử dụng các loại dây dẫn điện, dây cáp có khả năng gây phóng điện khi tiếp xúc với lưới. Người dân, đặc biệt là trẻ em, nên lựa chọn những bãi đất trống, cánh đồng rộng, xa đường dây và trạm biến áp để thả diều. Nếu diều hoặc dây diều mắc vào đường dây điện, tuyệt đối không tự ý trèo cột, dùng sào hoặc các vật dụng để gỡ, mà thông báo ngay cho ngành điện để được xử lý an toàn.

Nhân viên Điện lực Thạch Hà triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Thời gian gần đây, các điện lực: Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Hồng Lĩnh... cũng liên tục ghi nhận các sự cố lưới do diều va vào đường dây điện.

Theo thống kê của Công ty Điện lực Hà Tĩnh, trong 7 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã xảy ra 28 vụ sự cố do diều vướng vào công trình lưới điện. Ngoài việc gây mất điện, những cánh diều mắc trên đường dây còn làm gia tăng tổn thất điện năng, ảnh hưởng đến độ tin cậy cung cấp điện và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn điện nghiêm trọng.

Phần lớn các vụ vi phạm đều xuất phát từ việc người dân lựa chọn khu vực thả diều quá gần đường dây điện.

Theo ông Bùi Quang Nhiệm - Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện không phải là trách nhiệm riêng của ngành điện mà cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tại trường học, khu dân cư, các tổ chức đoàn thể để người dân nhận thức rõ những nguy cơ từ việc thả diều gần đường dây điện. Đặc biệt, cơ quan chức năng cần kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp gây sự cố lưới điện do thả diều trong hành lang an toàn lưới điện nhằm tạo tính răn đe, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

7 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã xảy ra 28 vụ sự cố lưới do diều vướng vào công trình điện. Ảnh: Công ty Điện lực Hà Tĩnh cung cấp.