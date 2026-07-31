Xóa bỏ 4 lối đi tự mở ngang qua đường sắt ở Hà Tĩnh

Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn Hà Tĩnh có chiều dài 70,28 km với 129 vị trí đường ngang giao cắt đường sắt, trong đó có 101 lối đi tự mở. Với các giải pháp như vận động người dân, xây dựng đường gom, cống chui, đến nay, toàn tỉnh đã xóa bỏ được 44 lối đi tự mở, đạt tỷ lệ 43,5%, đồng thời không để phát sinh thêm lối đi tự mở mới.

Trong 57 lối đi tự mở chưa được xóa bỏ, có 26 vị trí đã được Bộ Xây dựng lập kế hoạch thực hiện và 31 vị trí thuộc trách nhiệm của địa phương.

Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ các lối đi tự mở. Tỉnh cũng kiến nghị với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí với số tiền khoảng 18 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hệ thống đường gom, cống chui, chắn tự động, thực hiện thu hẹp, giảm, xóa bỏ các lối đi tự mở, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt.