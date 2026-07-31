Xóa bỏ 4 lối đi tự mở ngang qua đường sắt ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - 4 lối đi tự mở ngang qua đường sắt được rào đóng, xóa bỏ lần này nằm trong khu vực ga Yên Duệ ở xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh.
Sáng 31/7, UBND xã Thượng Đức phối hợp với Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh, Sở Xây dựng và các đơn vị chức năng tổ chức xóa bỏ 4 lối đi tự mở qua đường sắt Bắc - Nam ở thôn Đức Hương và thôn Cao Thắng.
Các lối đi tự mở này đã hình thành cách đây hàng chục năm khi người dân tự mở để có lối đi lại. Do không có trong quy hoạch, tại các điểm giao cắt không có rào chắn, không có hệ thống cảnh báo mỗi khi tàu chạy qua nên dễ dẫn tới tai nạn giao thông đường sắt.
Theo lực lượng chức năng, tai nạn giao thông đường sắt vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, trong đó nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ ý thức chủ quan của một bộ phận người dân như tự ý mở lối đi dân sinh, băng qua đường sắt không quan sát, vượt rào chắn khi tàu sắp đến hoặc xâm phạm hành lang an toàn đường sắt. Vì vậy, việc đóng, xóa bỏ các lối đi tự mở góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt.
Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn Hà Tĩnh có chiều dài 70,28 km với 129 vị trí đường ngang giao cắt đường sắt, trong đó có 101 lối đi tự mở. Với các giải pháp như vận động người dân, xây dựng đường gom, cống chui, đến nay, toàn tỉnh đã xóa bỏ được 44 lối đi tự mở, đạt tỷ lệ 43,5%, đồng thời không để phát sinh thêm lối đi tự mở mới.
Trong 57 lối đi tự mở chưa được xóa bỏ, có 26 vị trí đã được Bộ Xây dựng lập kế hoạch thực hiện và 31 vị trí thuộc trách nhiệm của địa phương.
Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ các lối đi tự mở. Tỉnh cũng kiến nghị với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí với số tiền khoảng 18 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hệ thống đường gom, cống chui, chắn tự động, thực hiện thu hẹp, giảm, xóa bỏ các lối đi tự mở, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt.
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