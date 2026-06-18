Mức phạt tăng, vi phạm giao thông đường sắt vẫn phức tạp

Trung bình mỗi ngày có khoảng 15 chuyến tàu lưu thông qua khu vực giao giữa Km 386+400 đường sắt Bắc – Nam với đường Trần Phú ở xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

Lúc 8h15’ ngày 16/6, tại Km 386+400 đường sắt Bắc – Nam giao với đường Trần Phú ở xã Hương Khê, khi tiếng còi cảnh báo chuẩn bị có tàu tới vang lên, 2 nhân viên gác chắn của Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh bắt đầu kéo rào chắn, ngăn người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, có một số người tham gia giao thông, nhất là người đi xe máy vẫn bất chấp nguy hiểm, điều khiển phương tiện cố vượt qua đường ngang (điểm giao nhau giữa đường bộ và đường sắt).

Thời điểm này, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh) đang thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, tuyên truyền và xử lý vi phạm giao thông tại khu vực đường ngang đã phát hiện, yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Người phụ nữ cố vượt rào chắn đường sắt khi đèn cảnh báo đã bật và nhân viên gác chắn đang kéo rào chắn trước khi tàu hỏa di chuyển qua.

Qua làm việc với lực lượng chức năng, phần lớn người dân biết việc phải dừng lại khi chuông báo reo và đèn đỏ báo hiệu tàu đã bật, tuy nhiên, họ vẫn viện nhiều lý do để phân trần cho hành vi vi phạm. “Lúc tới gần đường ngang, thấy nhân viên gác chắn đã bắt đầu kéo rào, tôi biết là phải dừng lại, nhưng do đang có công việc gấp và cũng thấy một số người vẫn đi qua được nên tôi đã cho xe vượt. Tôi biết hành vi của mình là đã vi phạm”, ông Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1967, trú xã Hà Linh) lý giải.

Sau khi ghi nhận các thông tin, tổ công tác CSGT đã tuyên truyền, nhắc nhở ông Nguyễn Quốc Tuấn cùng một số người dân cần chấp hành nghiêm các quy định trong lĩnh vực đường sắt để đảm bảo an toàn cho bản thân và các chuyến tàu.

Lực lượng CSGT làm việc với trường hợp vi phạm quy định ATGT đường sắt.

Theo ghi nhận, tại nhiều điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt trên địa bàn Hà Tĩnh đã được cơ quan chức năng lắp đặt đầy đủ hệ thống đèn tín hiệu, chuông cảnh báo và cần chắn tự động, tuy nhiên tình trạng người tham gia giao thông cố tình vượt đường ngang khi tàu sắp đến vẫn diễn ra. Đây là hành vi vi phạm nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây ra những vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – nhân viên gác đường ngang, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh cho hay: “Tàu hỏa khác với các loại phương tiện khác, đặc biệt là không thể phanh gấp và dừng lại ngay như ô tô hay xe máy. Khi phát hiện chướng ngại vật trên đường ray, dù lái tàu có kéo phanh khẩn cấp, đoàn tàu vẫn phải di chuyển thêm hàng trăm mét mới có thể dừng hẳn. Vì vậy, hậu quả của những vụ TNGT luôn nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đặc biệt, tai nạn đường sắt có thể làm tê liệt tuyến huyết mạch giao thông quốc gia”.

Việc vi phạm quy định ATGT đường sắt dễ dẫn tới những vụ TNGT đường sắt nghiêm trọng.

Nguyên nhân dẫn tới hành vi cố tình vượt rào chắn đường sắt xuất phát chủ yếu từ ý thức chưa cao của người dân. Không ít trường hợp cho rằng tàu còn xa nên cố đi nhanh qua đường ray, hoặc tìm cách vượt rào chắn để tiết kiệm thời gian. Cùng với đó, trên các đường ngang dân sinh, hệ thống hạ tầng vẫn còn nhiều điểm hạn chế, nhiều điểm giao cắt thiếu rào chắn tự động, thậm chí tồn tại các lối đi tự phát.

Bên cạnh nguyên nhân chủ quan từ phía người tham gia giao thông, công tác quản lý, giám sát và xử lý vi phạm tại các đường ngang vẫn còn có những "khoảng trống". Lực lượng CSGT dù đã rất nỗ lực nhưng không thể túc trực 24/24h tại tất cả các điểm giao cắt. Trong khi đó, nhân viên gác chắn đường sắt chỉ có nhiệm vụ đảm bảo an toàn chạy tàu, đóng mở rào và nhắc nhở, cảnh báo, hoàn toàn không có chức năng xử phạt giao thông.

Theo thống kê từ Phòng CSGT Công an tỉnh, từ đầu năm tới nay, đơn vị phát hiện, lập biên bản xử phạt 137 trường hợp vi phạm quy định đường sắt, phạt tiền gần 220 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là vượt đường ngang, dừng đỗ trong phạm vi an toàn đường sắt.

﻿﻿ ﻿ Vụ tai nạn lật tàu hàng vào tháng 3/2025 làm tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn xã Đức Liên, huyện Vũ Quang cũ, nay là xã Thượng Đức bị tê liệt 25 giờ.

Hiện nay, mức phạt cho các hành vi vi phạm quy định ATGT đường sắt đã tăng cao, nhất là hành vi vượt rào chắn đường sắt, cố tình đi qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng hoặc rào chắn đang hạ xuống.

Cụ thể, theo Nghị định 81 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5, hành vi điều khiển ô tô vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sẽ bị xử phạt từ 18 - 20 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng (Nghị định 100 quy định xử phạt từ 3 - 5 triệu đồng); hành vi điều khiển xe máy vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sẽ bị xử phạt từ 4 - 6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng (Nghị định 100 quy định xử phạt từ 600.000 - 1 triệu đồng). Mức phạt này cũng tương đương với hành vi vượt đèn đỏ trên đường bộ quy định tại Nghị định 168 của Chính phủ.

Lực lượng công an đã gắn bảng thông báo về mức phạt mới đối với hành vi vi phạm quy định vượt rào chắn đường sắt khi đèn cảnh báo đã bật cho người dân nắm bắt.

Theo Thượng úy Nguyễn Minh Dũng – cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh), để ngăn chặn các nguy cơ xảy ra TNGT đường sắt, đơn vị đã tăng cường phối hợp với công an địa phương và các tổ chức, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân nắm bắt các quy định mới. Cùng với đó, Phòng CSGT Công an tỉnh bố trí các tổ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông đường sắt.

Phòng CSGT Công an tỉnh khuyến cáo người tham gia giao thông tuyệt đối chấp hành tín hiệu cảnh báo tại các đường ngang; không cố tình vượt qua khi đèn đỏ đã bật sáng hoặc khi cần chắn đang hạ; không dừng, đỗ phương tiện trong phạm vi an toàn đường sắt để phòng ngừa TNGT đáng tiếc xảy ra.