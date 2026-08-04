Người đàn ông ở Nghệ An đuối nước khi tắm biển Hà Tĩnh

Thi thể ông Lê Đình P. được ngư dân phát hiện, đưa lên bờ lúc 6h30 sáng nay.

Thông tin từ cơ quan chức năng, vào khoảng 5h sáng 4/8, ông Lê Đình P. (SN 1956, trú phường Trường Vinh, Nghệ An) sang biển Xuân Thành (xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh) tắm thì không may bị đuối nước.

Đến 6h30 cùng ngày, một ngư dân đi biển phát hiện nên gọi cứu hộ đưa thi thể ông P. vào bờ.

Theo một số người dân địa phương, thời tiết khu vực biển Xuân Thành sáng nay khá tốt, sóng biển không lớn.

Hiện cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đang làm thủ tục bàn giao thi thể ông P. cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.