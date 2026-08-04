Người đàn ông ở Nghệ An đuối nước khi tắm biển Hà Tĩnh

Thực trạng của loại tội phạm mua bán người diễn biến ra sao? Người dân cần trang bị những kỹ năng gì để tự bảo vệ mình và người thân? Đây là nội dung của chương trình "Vấn đề hôm nay" với chủ đề: Phòng chống mua bán người - từ nhận diện đến hành động.
Tội phạm mua bán người ngày càng lợi dụng mạng xã hội, chiêu trò "việc nhẹ, lương cao" để lừa nạn nhân. Trước thực trạng đó, Hà Tĩnh đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và lấy phòng ngừa từ cơ sở làm giải pháp then chốt để bảo vệ người dân.
Trước thực trạng các sự cố do diều vướng đường dây điện có xu hướng gia tăng trong mùa hè, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang đồng loạt triển khai các giải pháp kiểm tra, xử lý vi phạm và tăng cường tuyên truyền nhằm bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ triệt phá thành công Chuyên án “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, triệt xóa các đường dây chuyên sản xuất, mua bán các sản phẩm nước hoa giả, mang các thương hiệu nổi tiếng thế giới (CHANEL, GUCCI, DIOR...) được bảo hộ tại Việt Nam.
Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt phát huy sức mạnh toàn dân, phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) không chỉ giữ vững bình yên mà còn khẳng định vị thế phường đạt chuẩn về an ninh, trật tự.
Vụ cháy xe khách giường nằm trên quốc lộ 1 qua ở Đồng Nai khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương là lời cảnh báo về nguy cơ hỏa hoạn trên các phương tiện vận tải hành khách. Theo cơ quan chức năng, ngọn lửa bùng phát rất nhanh khiến nhiều hành khách không kịp thoát ra ngoài.