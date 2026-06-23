Bố tử vong khi tắm biển Xuân Thành, tiếp tục tìm kiếm con trai

Sáng 23/6, lãnh đạo Đồn Biên phòng Lạch Kèn cho biết, vào khoảng 17h30 chiều 22/6, người dân phát hiện 1 thi thể nam giới hơn 50 tuổi, cao khoảng 1m60, mặc quần đùi màu đen, bụng mang áo phao dạt vào bờ khu vực bãi tắm Xuân Thành, xã Tiên Điền.

Nơi phát hiện thi thể anh Nguyễn Trọng P.

Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định thi thể người xấu số là anh Nguyễn Trọng P. (SN 1972, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An). Nguyên nhân bước đầu có thể do anh P. bị đột tử khi đang tắm biển.

Cơ quan chức năng làm việc với gia đình anh P. được biết, nạn nhân đi tắm biển cùng con trai là Nguyễn Trọng T. (SN 2013, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) nhưng đến sáng nay vẫn chưa tìm thấy.

Ngay sau khi có thông tin, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã huy động 2 thuyền cá, 1 ca nô cứu hộ tiến hành rà soát trên biển; bố trí 1 tổ lưu động đi dọc bờ biển để tìm kiếm cháu T.

Công an xã Tiên Điền đã bàn giao thi thể anh P. cho gia đình mai táng theo phong tục và tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm cháu T.