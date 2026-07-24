Thiên Cầm: Phố đi bộ chưa dành cho người đi bộ

(Baohatinh.vn) - Được quy hoạch làm không gian đi bộ, phố đi bộ Thiên Cầm (Hà Tĩnh) lại bị phương tiện cơ giới lấn chiếm, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Mặc dù Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thiên Cầm đã lập rào chắn, đặt biển cấm tại 2 đầu tuyến đường nhưng việc kiểm soát vẫn chưa hiệu quả.
Một số người dân vẫn tự ý dịch chuyển rào chắn tại các lối mở dọc hai bên tuyến để đưa xe máy, xe kéo vào khu vực phố đi bộ.
Vào những tối cuối tuần, khi phố đi bộ nhộn nhịp du khách, nhiều xe máy vẫn ngang nhiên luồn lách giữa dòng người. Không ít trường hợp người điều khiển không đội mũ bảo hiểm, di chuyển khá nhanh. Hình ảnh này không chỉ làm mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với du khách, đặc biệt là trẻ em.
Xe máy, xe máy điện dừng, đỗ lộn xộn trên vỉa hè của tuyến phố đi bộ, gây mất mỹ quan của Khu du lịch Thiên Cầm.
Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thiên Cầm đặt biển cấm nhưng phương tiện giao thông vẫn dừng đỗ không đúng quy định.
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