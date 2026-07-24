Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Khac

Thiên Cầm: Phố đi bộ chưa dành cho người đi bộ

Quang Minh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Được quy hoạch làm không gian đi bộ, phố đi bộ Thiên Cầm (Hà Tĩnh) lại bị phương tiện cơ giới lấn chiếm, làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

bqbht_br_0817.jpg
Sau hơn một năm đi vào hoạt động, phố đi bộ dọc kè biển Khu du lịch Thiên Cầm không chỉ tạo thêm không gian vui chơi, giải trí cho người dân và du khách mà còn góp phần phát triển kinh tế đêm, làm phong phú các sản phẩm du lịch của địa phương.
bqbht_br_9673.jpg
Tuy nhiên, thời gian qua, xe máy, xe máy điện, xe kéo tự ý đi vào khu vực dành cho người đi bộ đang làm mất đi ý nghĩa của tuyến phố, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
bqbht_br_9608.jpg
bqbht_br_9607.jpg
bqbht_br_9606.jpg
Mặc dù Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thiên Cầm đã lập rào chắn, đặt biển cấm tại 2 đầu tuyến đường nhưng việc kiểm soát vẫn chưa hiệu quả.
bqbht_br_9658.jpg
bqbht_br_9656.jpg
Một số người dân vẫn tự ý dịch chuyển rào chắn tại các lối mở dọc hai bên tuyến để đưa xe máy, xe kéo vào khu vực phố đi bộ.
bqbht_br_9619.jpg
Ông Nguyễn Tiến Sự ở thôn Nhân Hòa, xã Thiên Cầm chia sẻ: "Đã gọi là phố đi bộ thì nên dành riêng cho người đi bộ. Xe máy, ô tô đi vào vừa mất an toàn, vừa làm mất mỹ quan. Chúng tôi mong chính quyền quản lý chặt hơn, không cho phương tiện đi vào để người dân và du khách có không gian vui chơi đúng nghĩa".
bqbht_br_9698.jpg
bqbht_br_9694.jpg
Vào những tối cuối tuần, khi phố đi bộ nhộn nhịp du khách, nhiều xe máy vẫn ngang nhiên luồn lách giữa dòng người. Không ít trường hợp người điều khiển không đội mũ bảo hiểm, di chuyển khá nhanh. Hình ảnh này không chỉ làm mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với du khách, đặc biệt là trẻ em.
bqbht_br_9708.jpg
Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - du khách ở phường Cầu Giấy (TP Hà Nội) chia sẻ: "Tôi thấy ngay tại điểm đặt rào chắn, xe máy và người đi bộ vẫn phải đi chung một lối nên khá lộn xộn, mất an toàn, nhất là đối với trẻ nhỏ. Nếu kiểm soát tốt hơn, không để xe đi vào thì du khách sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái hơn khi dạo bộ".
bqbht_br_9703.jpg
Không chỉ xe máy của người dân, nhiều xe bán hàng rong cũng nối nhau đi vào phố đi bộ để buôn bán. Hoạt động kinh doanh tự phát này càng khiến không gian dành cho người đi bộ bị lấn chiếm.
bqbht_br_9683.jpg
bqbht_br_9689.jpg
bqbht_br_9679.jpg
Xe máy, xe máy điện dừng, đỗ lộn xộn trên vỉa hè của tuyến phố đi bộ, gây mất mỹ quan của Khu du lịch Thiên Cầm.
bqbht_br_9602.jpg
bqbht_br_9603.jpg
Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thiên Cầm đặt biển cấm nhưng phương tiện giao thông vẫn dừng đỗ không đúng quy định.
bqbht_br_0823.jpg
Một phố đi bộ sẽ mất đi ý nghĩa nếu phương tiện cơ giới vẫn tự do lưu thông. Thiết nghĩ, thời gian tới, chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để trả lại không gian an toàn, văn minh; góp phần xây dựng hình ảnh đẹp cho Khu du lịch Thiên Cầm.
Video: Xe máy "chiếm dụng" phố đi bộ tại Khu du lịch Thiên Cầm.

Tin liên quan

Tags:

#khu du lịch Thiên Cầm #khu du lịch Thiên Cầm hút khách #Phố đi bộ

Chủ đề Cẩm nang du lịch

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Chủ đề Điểm du lịch Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Đảm bảo an toàn phòng cháy cho các kỳ thi quan trọng

Đảm bảo an toàn phòng cháy cho các kỳ thi quan trọng

Việc chủ động triển khai các phương án bảo đảm an toàn PCCC của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực Hương Sơn (Hà Tĩnh) góp phần quan trọng để Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT và Kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Vingroup lập công ty robot phẫu thuật

Vingroup lập công ty robot phẫu thuật

Vingroup góp 153 tỷ đồng thành lập VinSurgical, công ty phát triển robot phẫu thuật và thiết bị y tế thông minh, vốn điều lệ 300 tỷ đồng.
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5

Phạt nặng khi hút thuốc lá điện tử, học viên lái xe phải xem video tai nạn giao thông, quy định mới về dạy thêm, học thêm là chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 5.
Kết luận của Ban Bí thư về chuẩn bị lễ công bố các nghị quyết, quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính

Kết luận của Ban Bí thư về chuẩn bị lễ công bố các nghị quyết, quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính

Ngày 24/6, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Ban Bí thư ký ban hành kết luận về rà soát tình hình chuẩn bị lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, hội đồng nhân dân,...
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!