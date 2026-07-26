Ngắm cung đường "triệu view" ở vùng biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tuyến đường ven núi nối từ Quỳnh Viên Resort lên Eo Lói, hải đăng Cửa Sót (Thạch Khê, Hà Tĩnh) mở ra không gian trải nghiệm mới cho người dân và du khách.
Mỗi khúc cua trên cung đường mở ra một khung cảnh khác nhau, từ biển xanh bao la đến những vách đá tự nhiên mang vẻ đẹp hiếm có.
Chị Hoàng Thị Như Ngọc (xã Thạch Khê) chia sẻ: "Tôi đã biết đến Eo Lói và hải đăng từ khá lâu nhưng chưa có dịp đến vì đường đi rất khó khăn. Từ khi có tuyến đường mới, việc di chuyển thuận tiện, ô tô cũng có thể vào được. Đến đây, đứng ở bất cứ góc nào tôi cũng có thể chụp được những bức ảnh đẹp".
Đứng ở khu vực này, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát toàn bộ vùng biển phía dưới. Những con sóng dập dềnh cùng màu xanh của biển trời tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy ấn tượng.
Với vẻ đẹp nguyên sơ cùng những trải nghiệm độc đáo, cung đường Eo Lói, hải đăng Cửa Sót hứa hẹn sẽ trở thành điểm dừng chân không thể bỏ lỡ đối với du khách khi đến với Hà Tĩnh.
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