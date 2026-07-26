Ngắm cung đường "triệu view" ở vùng biển Hà Tĩnh

Theo chân Tráng A Chu khám phá làng biển Hà Tĩnh 10/07/2026 07:56 Là người xây dựng mô hình du lịch cộng đồng đạt Giải thưởng Homestay ASEAN, Tráng A Chu đã có chuyến trải nghiệm tại CBT biển Thịnh Lộc (xã Lộc Hà). Những cảm nhận của anh mở ra góc nhìn mới về tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng ở Hà Tĩnh.

Làm mới sản phẩm du lịch, hướng tới 6,5 triệu lượt khách năm 2026 09/07/2026 14:36 Trước mục tiêu đón 6,5 triệu lượt khách trong năm 2026, Hà Tĩnh đang tăng tốc triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Dinh đô Quan Hoàng Mười - nơi lưu giữ sắc màu tín ngưỡng dân gian 06/07/2026 09:00 Giữa vùng đất Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) giàu trầm tích văn hóa, Đền Cả Dinh đô Quan Hoàng Mười từ lâu đã là điểm hẹn tâm linh của người dân và du khách thập phương.

Du lịch sinh thái Hà Tĩnh: Nhiều chỗ chơi, ít chỗ nghỉ 06/07/2026 05:33 Du lịch sinh thái Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định sức hút với nhiều sản phẩm hấp dẫn. Tuy nhiên, thiếu cơ sở lưu trú tại chỗ đang ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác điểm đến.

Trải nghiệm đồi chè Hương Đô 05/07/2026 14:31 Không chỉ tạo thu nhập ổn định cho người dân, những đồi chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) còn là điểm hẹn của nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

Độc đáo cảnh người dân "vùi mình" dưới cát biển đón bình minh ở Hà Tĩnh 04/07/2026 09:30 Mỗi sáng, tại bãi biển Thạch Hải (xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh) hình ảnh người dân "vùi mình" dưới lớp cát biển thư giãn đã tạo nên nét sinh hoạt độc đáo ở vùng biển này.

Check in đồi chè xanh mát ở phía tây Hà Tĩnh 02/07/2026 05:20 Những đồi chè xanh mát tại xã Hương Đô (Hà Tĩnh) không chỉ là vùng sản xuất mang lại thu nhập cho hàng trăm hộ dân mà còn trở thành điểm check in hấp dẫn, góp phần khai thác tiềm năng du lịch trải nghiệm của địa phương.

Hoàng hôn trên biển Hà Tĩnh 01/07/2026 17:00 Hoàng hôn buông xuống, những bãi biển còn lưu giữ nét nguyên sơ của Hà Tĩnh trở nên thơ mộng với gam màu vàng cam rực rỡ, mang đến một vẻ đẹp bình yên, cuốn hút giữa mùa hè.

Du lịch Hà Tĩnh chuyển biến mạnh về khách lưu trú 01/07/2026 15:31 Cùng với lượng khách tham quan tăng khá, trong 6 tháng năm 2026, du lịch Hà Tĩnh còn ghi nhận tín hiệu tích cực từ lượng khách lưu trú tăng mạnh, thời gian lưu trú kéo dài.

Từ cú chạm màn hình đến hành trình khám phá Hà Tĩnh 30/06/2026 14:00 Những thước phim ngắn, những hình ảnh giàu cảm xúc về các điểm đến ở Hà Tĩnh đang góp phần thay đổi cách du khách tiếp cận và lựa chọn hành trình khám phá đất và người nơi đây.

Theo chân ngư dân Hải Ninh kéo lưới rùng lúc bình minh 30/06/2026 10:33 Mỗi sớm bình minh, bãi biển phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) lại rộn ràng cảnh ngư dân kéo lưới rùng. Nghề truyền thống này vừa tạo sinh kế, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa làng biển.

Dòng họ Nguyễn Tiên Điền tiếp nối giá trị di sản Nguyễn Du 28/06/2026 15:20 Trên quê hương Hà Tĩnh, dòng họ Nguyễn Tiên Điền đang tiếp nối hành trình gìn giữ và lan tỏa những giá trị di sản mà Đại thi hào Nguyễn Du để lại.

Theo chân nhóm “Yêu biển”, tận hưởng ngày mới 28/06/2026 06:50 Nhóm “Yêu biển” là nơi tập hợp những người ở nhiều độ tuổi, cùng nhau duy trì thói quen bơi biển tại biển Thạch Hải (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) vào sáng sớm, qua đó lan tỏa lối sống tích cực.

Đón ngày mới tinh khôi giữa Thành Sen 28/06/2026 05:13 Khi những tia nắng đầu tiên rọi chiếu, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) dần bừng tỉnh sau một đêm yên ả. Bình minh mang đến vẻ đẹp trong trẻo, thanh bình cùng nhịp sống đầy năng lượng.

Hàng trăm "nơm thủ" tranh tài tại Lễ hội đánh cá Vực Rào 27/06/2026 10:38 Hàng trăm người dân đã hòa mình vào không khí náo nhiệt của Lễ hội đánh cá Vực Rào năm 2026 tại xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Lễ hội góp phần gắn kết cộng đồng, phát huy giá trị truyền thống.

Hoành Sơn - bản hòa ca của biển và núi 25/06/2026 14:28 Từ biển xanh, cát trắng đến những dấu tích thời gian giữa mây trời, vùng đất phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đang mở ra nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.

Về Xuân Thành đi chợ đêm hải sản 24/06/2026 05:17 Khi đêm xuống, chợ hải sản bên bờ biển Xuân Thành (Hà Tĩnh) nhộn nhịp đón tàu thuyền trở về. Hải sản tươi sống cùng không khí mua bán sôi động đã trở thành trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách.

Khám phá thác Tiên nơi thượng nguồn Giăng Màn 23/06/2026 05:20 Với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ và đầy thơ mộng, thác Tiên (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) đang trở thành điểm nhấn đặc biệt, thu hút những người yêu thiên nhiên tìm về khám phá và trải nghiệm.

Sức sống mới trên miền quê Sơn Nam 21/06/2026 13:12 Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, thôn Sơn Nam (xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) đã chú trọng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng miền quê sung túc, đủ đầy.

Di tích lịch sử - văn hóa Tiên Sơn: Miền cổ kính bên chân núi Hồng 20/06/2026 12:00 Giữa nhịp sống hiện đại, quần thể Di tích lịch sử - văn hóa Tiên Sơn trên địa bàn phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vẫn giữ được những giá trị văn hóa - lịch sử lâu đời, là điểm đến an yên cho những ai muốn tìm lại khoảng lặng trong tâm hồn.