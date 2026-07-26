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Ngắm cung đường "triệu view" ở vùng biển Hà Tĩnh

Thanh Quý - Lê Vinh
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(Baohatinh.vn) - Tuyến đường ven núi nối từ Quỳnh Viên Resort lên Eo Lói, hải đăng Cửa Sót (Thạch Khê, Hà Tĩnh) mở ra không gian trải nghiệm mới cho người dân và du khách.

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Cung đường lên Eo Lói, hải đăng Cửa Sót ﻿dài hơn 1 km vừa được UBND xã Thạch Khê đầu tư xây dựng uốn lượn theo triền núi.
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Mỗi khúc cua trên cung đường mở ra một khung cảnh khác nhau, từ biển xanh bao la đến những vách đá tự nhiên mang vẻ đẹp hiếm có.
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Trước đây, để lên Eo Lói, hải đăng, người dân và du khách phải men theo những lối mòn gập ghềnh, nhiều đoạn dốc và khó di chuyển. Việc đầu tư tuyến đường mới đã tạo điều kiện thuận lợi, an toàn hơn cho ngư dân khi đi đánh bắt hải sản cũng như người dân, du khách khi đến tham quan, trải nghiệm.
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Chị Nguyễn Thị Trang - Phó Bí thư Đoàn xã Thạch Khê cho biết: "Trước đây, việc di chuyển lên khu vực này gặp khá nhiều khó khăn do chưa được đầu tư. Nay có tuyến đường mới, người dân và du khách có thể dễ dàng tiếp cận, khám phá vẻ đẹp của nơi đây. Tuyến đường không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch trải nghiệm, góp phần quảng bá hình ảnh Thạch Khê đến với đông đảo du khách. Không chỉ tham quan Eo Lói, hải đăng, du khách có thể kết hợp nghỉ dưỡng tại Khu du lịch nghỉ dưỡng Quỳnh Viên, khám phá vẻ đẹp của biển Thạch Hải hay thăm đền Lê Khôi…"
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Chị Hoàng Thị Như Ngọc (xã Thạch Khê) chia sẻ: "Tôi đã biết đến Eo Lói và hải đăng từ khá lâu nhưng chưa có dịp đến vì đường đi rất khó khăn. Từ khi có tuyến đường mới, việc di chuyển thuận tiện, ô tô cũng có thể vào được. Đến đây, đứng ở bất cứ góc nào tôi cũng có thể chụp được những bức ảnh đẹp".
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Giữa cung đường lên hải đăng Cửa Sót, du khách cũng có thể dừng chân chụp ảnh tại trạm đèn biển.
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Từ vị trí này, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn những con thuyền neo đậu dưới chân núi, cảm nhận nhịp sống lao động bình dị của ngư dân miền biển.
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Ông Phạm Quốc Tráng (TP Hà Nội) cho biết: "Tôi và gia đình đến nghỉ dưỡng tại Khu du lịch nghỉ dưỡng Quỳnh Viên, sau đó tham quan cung đường này. Tôi thích cảm giác được đi giữa không gian núi và biển, mỗi điểm dừng chân lại mang đến một góc nhìn khác nhau. Đây là trải nghiệm rất thú vị mà không phải địa phương ven biển nào cũng có".
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Sau khi đi hết cung đường Eo Lói, du khách tiếp tục men theo những bậc thang đá để đến khu vực hải đăng Cửa Sót. Càng lên cao, khung cảnh biển, núi và bầu trời hiện ra càng khoáng đạt.
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Đứng ở khu vực này, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát toàn bộ vùng biển phía dưới. Những con sóng dập dềnh cùng màu xanh của biển trời tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy ấn tượng.
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Cung đường mới lên Eo Lói, hải đăng không chỉ mang ý nghĩa kết nối giao thông mà còn góp phần "đánh thức" tiềm năng du lịch của địa phương. Dù tuyến đường vẫn đang được tiếp tục đầu tư, chỉnh trang hệ thống cây xanh và các hạng mục, song nơi đây đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, khám phá.
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Với vẻ đẹp nguyên sơ cùng những trải nghiệm độc đáo, cung đường Eo Lói, hải đăng Cửa Sót hứa hẹn sẽ trở thành điểm dừng chân không thể bỏ lỡ đối với du khách khi đến với Hà Tĩnh.
VIDEO: Ngắm cung đường ven núi tuyệt đẹp Eo Lói, hải đăng Cửa Sót (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh).

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