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Những "nhân chứng thép" kể chuyện Đồng Lộc

Ngân Giang - Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Mỗi hiện vật tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) không chỉ là chứng tích, mà còn là những trang sử sống động giúp lịch sử đến gần hơn với thế hệ hôm nay.

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