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Độc đáo cảnh người dân "vùi mình" dưới cát biển đón bình minh ở Hà Tĩnh

Thanh Quý
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(Baohatinh.vn) - Mỗi sáng, tại bãi biển Thạch Hải (xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh) hình ảnh người dân "vùi mình" dưới lớp cát biển thư giãn đã tạo nên nét sinh hoạt độc đáo ở vùng biển này.

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Từ 5 giờ sáng, bãi biển Thạch Hải đã nhộn nhịp người dân đến đi bộ, tập thể dục và tắm biển. Xen giữa không gian ấy là hình ảnh nhiều người dân đang nằm "vùi mình" dưới lớp cát biển, chỉ để lộ mỗi phần đầu lên trên.
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Để đắp cát, mỗi người sẽ chọn một vị trí bằng phẳng trên bãi biển, tránh nơi có nhiều vỏ sò, cát quá khô hoặc quá ướt. Họ dùng xẻng đào hố sâu khoảng 30cm, chiều dài vừa với cơ thể, rồi nằm xuống.
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Mỗi lần đắp cát thường kéo dài khoảng 20-30 phút. Hoạt động này thu hút nhiều người ở các độ tuổi, trong đó chủ yếu là người trung niên và cao tuổi. Không ít người đã duy trì thói quen này nhiều năm nay.
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Bà Lưu Thị Tuyết (phường Trần Phú) chia sẻ: "Gần đây, sáng nào tôi cũng ra biển đắp cát rồi mới xuống tắm. Ban đầu chỉ nằm thử cho biết, nhưng sau nhiều lần thấy cơ thể khỏe khoắn hơn, xương khớp đỡ đau nên duy trì đến nay. Thành thói quen rồi nên hôm nào không ra biển lại thấy thiếu. Tôi xem đây như một cách vật lý trị liệu để cơ thể được thư giãn, vận động nhẹ mỗi ngày."
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Hình ảnh nhiều người nằm "vùi mình" dưới lớp cát thu hút sự tò mò của những người lần đầu đến bãi biển Thạch Hải.
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Trong thời gian nằm đắp cát, mọi người tranh thủ trò chuyện, hít thở không khí trong lành, lắng nghe tiếng sóng biển và tận hưởng sự yên bình của buổi sớm.
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Bà Lê Thị Tuyết Thanh (phường Thành Sen) cho biết: "Năm nay tôi đã hơn 83 tuổi. Ban đầu thấy việc đắp cát khá lạ, nhưng được bạn bè rủ tham gia. Mỗi sáng ra biển đắp cát rồi tắm biển, tôi thấy tinh thần thoải mái, thư thái hơn."
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Khi mặt trời lên cao hơn, mọi người phủi cát, ngồi dậy và cùng nhau tập vài động tác thể dục rồi cùng xuống biển tắm.
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Kết thúc buổi sáng, ai nấy lại trở về với công việc và nhịp sống thường ngày, mang theo tinh thần thoải mái để bắt đầu một ngày mới. Hoạt động này đã góp phần tạo nên một nét riêng trong đời sống thường nhật của vùng biển Thạch Hải.
VIDEO: Người dân rủ nhau “vùi mình” dưới cát biển đón ngày mới.

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Tags:

#bãi biển #Thạch Hải #đắp cát #sức khỏe #hoạt động sáng #du lịch #người dân

Chủ đề Biển Hà Tĩnh

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