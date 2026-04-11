Người dân, du khách thích thú tắm biển từ sáng sớm

(Baohatinh.vn) - Tắm biển vào sáng sớm đã trở thành thói quen của đông đảo người dân Hà Tĩnh. Trong đó, bãi biển Thạch Hải (xã Thạch Khê) là một điểm đến quen thuộc.
Thói quen tắm biển vào sáng sớm không chỉ phổ biến ở nhóm trung niên mà còn được duy trì ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Nhiều người cao tuổi vẫn đều đặn ra biển mỗi ngày, trong khi không ít gia đình cũng đưa trẻ nhỏ theo để vui chơi và trải nghiệm.
Bà Phan Thị Hòa (80 tuổi, quê xã Hương Sơn) chia sẻ: “Những ngày thời tiết nắng nóng này, cứ khoảng 5h30, con cháu đều chở tôi ra biển để tắm. Biển sạch, nước mát, tắm buổi sáng rất sảng khoái. Thói quen này tôi duy trì nhiều năm nay, giúp cơ thể khỏe khoắn, tinh thần thoải mái hơn.”
Hoạt động tắm biển thường kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Nhiều người lựa chọn ngâm mình, vận động nhẹ dưới nước thay vì bơi xa để đảm bảo an toàn.
Buổi sáng, biển lặng, nước trong, không khí mát mẻ nên tạo cảm giác dễ chịu. Các nhóm bạn trẻ cũng tranh thủ chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đẹp trên biển.
Sau khi tắm biển, nhiều người ở lại nghỉ ngơi, trò chuyện trên bãi cát trước khi trở về nhà. Trẻ nhỏ vui chơi, nô đùa tạo nên không khí sinh hoạt gần gũi.
Nhiều người dân sau khi tắm biển tranh thủ thưởng thức hải sản tươi sống, mì tôm mực tại các nhà hàng gần biển, để cảm nhận trọn vẹn không khí buổi sáng sớm nơi vùng biển.
Thói quen tắm biển buổi sáng của người dân Hà Tĩnh đã trở thành một phần trong nếp sống hằng ngày. Việc duy trì thói quen này không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn tạo tâm thế tích cực để bắt đầu ngày mới.
