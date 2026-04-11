Đời sống

Người dân, du khách thích thú tắm biển từ sáng sớm

Thanh Quý
(Baohatinh.vn) - Tắm biển vào sáng sớm đã trở thành thói quen của đông đảo người dân Hà Tĩnh. Trong đó, bãi biển Thạch Hải (xã Thạch Khê) là một điểm đến quen thuộc.

Khi trời vừa hửng sáng, bãi biển Thạch Hải (xã Thạch Khê) trở nên nhộn nhịp. Từ khoảng hơn 5h, người dân ở nhiều địa phương lân cận đã có mặt, người đi bộ dọc bờ cát, người khởi động, người ngâm mình dưới làn nước biển.
Thói quen tắm biển vào sáng sớm không chỉ phổ biến ở nhóm trung niên mà còn được duy trì ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Nhiều người cao tuổi vẫn đều đặn ra biển mỗi ngày, trong khi không ít gia đình cũng đưa trẻ nhỏ theo để vui chơi và trải nghiệm.
Bà Phan Thị Hòa (80 tuổi, quê xã Hương Sơn) chia sẻ: “Những ngày thời tiết nắng nóng này, cứ khoảng 5h30, con cháu đều chở tôi ra biển để tắm. Biển sạch, nước mát, tắm buổi sáng rất sảng khoái. Thói quen này tôi duy trì nhiều năm nay, giúp cơ thể khỏe khoắn, tinh thần thoải mái hơn.”
Hoạt động tắm biển thường kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Nhiều người lựa chọn ngâm mình, vận động nhẹ dưới nước thay vì bơi xa để đảm bảo an toàn.
Nhiều người sau khi tắm biển tranh thủ đi bộ, tập thể dục hoặc yoga nhẹ trên bãi biển, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tận hưởng không khí trong lành buổi sáng.
Buổi sáng, biển lặng, nước trong, không khí mát mẻ nên tạo cảm giác dễ chịu. Các nhóm bạn trẻ cũng tranh thủ chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc đẹp trên biển.
Không chỉ người dân địa phương, một số du khách khi đến Hà Tĩnh cũng tham gia trải nghiệm tắm biển sáng sớm. Bà Phan Hiền (người bên trái) chia sẻ: “Tôi từ Hà Nội đến đây và thấy người dân tắm biển buổi sáng rất đông. Bãi biển đẹp, nước trong. Khi tắm buổi sáng, cảm giác thoải mái, cơ thể nhẹ nhàng hơn".
Sau khi tắm biển, nhiều người ở lại nghỉ ngơi, trò chuyện trên bãi cát trước khi trở về nhà. Trẻ nhỏ vui chơi, nô đùa tạo nên không khí sinh hoạt gần gũi.
Nhiều người dân sau khi tắm biển tranh thủ thưởng thức hải sản tươi sống, mì tôm mực tại các nhà hàng gần biển, để cảm nhận trọn vẹn không khí buổi sáng sớm nơi vùng biển.
Thói quen tắm biển buổi sáng của người dân Hà Tĩnh đã trở thành một phần trong nếp sống hằng ngày. Việc duy trì thói quen này không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn tạo tâm thế tích cực để bắt đầu ngày mới.
Video: Thú vị thói quen tắm biển sáng sớm của người dân Hà Tĩnh.

Nuôi dưỡng nhân cách từ những điều giản dị

Giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức mà còn nuôi dưỡng nhân cách. Ở Hà Tĩnh, từ gia đình đến nhà trường, những giá trị yêu thương đang được vun đắp cho con trẻ mỗi ngày.
Sự nguy hại của hộp nhựa cũ

Tái sử dụng hộp nhựa dùng một lần hoặc hộp cũ trầy xước để đựng thức ăn dễ làm thôi nhiễm vi nhựa, tăng rủi ro ngộ độc.
Các bể bơi ở Hà Tĩnh hút khách

Hà Tĩnh đang trong những ngày nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi gần 40 độ C. Để giải nhiệt và rèn luyện sức khỏe, nhiều người dân đã tìm đến các bể bơi trên địa bàn.
Thói quen xấu âm thầm gây sỏi thận

Sỏi thận là một trong những bệnh lý đường tiết niệu phổ biến, có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây, đặc biệt ở người trẻ tuổi. Điều đáng nói, phần lớn các trường hợp mắc bệnh lại bắt nguồn từ những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại nhưng lặp lại mỗi ngày.
Tác dụng của lá mơ lông với sức khỏe xương khớp

Lá mơ lông không chỉ được dùng trong hỗ trợ điều trị mà còn có thể góp phần phòng ngừa một số vấn đề xương khớp. Dược liệu này thường được sử dụng trong các trường hợp đau nhức, phong thấp theo y học cổ truyền.