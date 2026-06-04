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Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới đầu tiên năm 2026 xuất hiện trên Biển Đông

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Lúc 7 giờ ngày 4/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: nchmf.gov.vn
Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: nchmf.gov.vn

Sáng 4/6, nhận định về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, lúc 7 giờ ngày 4/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 116,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 500km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8; di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Dự báo đến 7 giờ ngày 5/6, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20km/h; sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng là phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 7 giờ ngày 6/6, áp thấp nhiệt đới vùng biển phía Đông Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20km/h; sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực chịu ảnh hưởng là phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trước đó, đêm 3/6, vùng áp thấp trên vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

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