Không khí lạnh cuối mùa tràn xuống, miền Bắc sắp mưa lớn

Từ ngày 31/5 đến nay, do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía tây, Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ liên tục nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C. Trong ngày mai 8/6, trung du và đồng bằng Bắc Bộ vẫn duy trì nền nhiệt cao 35-37 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ chiều tối và đêm mai, không khí lạnh cuối mùa sẽ tràn xuống miền Bắc, nén rãnh áp thấp và gây mưa diện rộng.

Tây Bắc Bộ cùng phía bắc Phú Thọ và Tuyên Quang được dự báo mưa to 50-100 mm, có nơi vượt 200 mm. Các địa phương khác ở Bắc Bộ, cùng Thanh Hóa và Nghệ An mưa 20-50 mm, cục bộ trên 100 mm.

Sau ngày 9/6, mưa giảm dần ở phía Đông Bắc Bộ nhưng còn duy trì trên diện rộng tại khu vực phía tây.

Mưa ngập trên đường Nguyễn Hoàng, Hà Nội, tháng 9/2025. Ảnh: Tùng Đinh

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội hôm nay 30-40 độ C, đến thứ ba tuần tới giảm 12 độ C còn 25-29 độ C, sau đó tăng nhẹ đến cuối tuần ở mức 26-36 độ C. Điểm cao trên 1.500m như Sa Pa (Lào Cai) đầu tuần sau xuống 16-18 độ C.

Miền Trung nắng nóng tiếp diễn. Từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm thấp nhất chỉ 45-50%.

Đến ngày 9/6, khi không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống, khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa. Vùng nắng nóng thu hẹp, chủ yếu còn từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi - Đắk Lắk, với nhiệt độ giảm còn 35-37 độ C.

Dự báo đến ngày 10/6, đợt nắng nóng diện rộng ở miền Trung cơ bản chấm dứt.

Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, gió mùa tây nam hoạt động với cường độ yếu tiếp tục duy trì hình thái thời tiết đặc trưng của mùa mưa. Khu vực này xuất hiện mưa rào và dông rải rác, tập trung vào chiều tối. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên 31-34 độ C, Nam Bộ 33-35 độ C.

Trước diễn biến mưa lớn sắp xảy ra, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Các địa phương được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh; rà soát khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất để tổ chức sơ tán dân khi cần thiết. Các lực lượng xung kích sẵn sàng khơi thông dòng chảy tại các điểm ách tắc, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.